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Shane Lowry, líder en solitario del Abierto de Irlanda con nuevo récord del campo (62)

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Redacción Deportes, 11 sep (EFE).- El irlandés Shane Lowry se mantuvo este viernes como líder, esta vez en solitario, del Abierto de Irlanda, torneo del DP World Tour, tras batir con 62 golpes el récord del campo del Trump International Golf Links & Hotel de Doonbeg.

Ante su público, Shane Lowry, ganador de este torneo en 2009 aún como amateur, se exhibió el segundo día con una tarjeta de 62 golpes (8 bajo par) para ponerse como único primer clasificado con 129 impactos totales (11 abajo) tras los 67 del jueves.

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El irlandés, de 39 años, firmó hasta nueve birdies, con dos series de tres seguidos (3 al 5 y 7 al 9), por un solo bogey.

Aventaja en tres golpes altrío integrado por el chino Li Haotong y los daneses Jacon Skov Olesen y Niklas Norgaard, y ya en seis acinco jugadores comparten la quinta plaza, entre ellos el chileno Joaquín Niemann, que, tras los 65 del jueves, este viernes firmó el par del campo (70).

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Jon Rahm marcha con -3 en el total. Empezó el jueves con una ronda de par (70), pero este viernes mejoró sus prestaciones con un vuelta de 67 (-3) para ser el mejor de los españoles.

Marcha con -1 en el total Rafa Cabrera Bello, al par están Sergio García y Alejandro del Rey, y con +1 llegan al fin de semana Eugenio Chacarra, Pablo Larrazábal y Ángel Hidalgo.

No pasan el corte Manuel y Nacho Elvira, Ángel Ayora y David Puig (+2), Jorge Campillo (+7) e Iván Cantero (+9). EFE

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