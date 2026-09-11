Santiago (IU) ve muy deficiente el funcionamiento de los servicios de información en Ceuta

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Córdoba, 11 sep (EFE).- El portavoz de IU en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago (IU), ha afirmado este viernes que el Centro Nacional de inteligencia (CNI) y "otros servios del información del Estado" ha tenido un sistema de funcionamiento "muy deficiente" respecto a lo ocurrido en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes en la ciudad el pasado 30 de julio.

En declaraciones a los periodistas, ha pedido conocer "exactamente a quién se transmitieron esos informes, aunque fueran deficientes", ya que si no ha habido un "esfuerzo en transmitir esos informes, eso tiene que tener responsabilidades", pero si esos informes se han comunicado y no se han tomado las decisiones correspondientes "también hay que tomar decisiones".

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"Nos parece que ha habido mucho de el que pueda hacer que haga y mucho desinterés por importantes niveles de la administración del Estado en prevenir un suceso como este, y eso tiene que tener responsabilidades", ha manifestado Santiago.

Por otro lado, el portavoz de IU en el Congreso ha afirmado que Marruecos "sobreactúa" tras asegurar en un comunicado que está dispuesto a acoger a los migrantes y menores que hayan entrado ilegalmente en España y ha recordado que, si "tiene realmente interés en acoger a los menores" el país vecino, debería "contestar al menos con acuse de recibo a los 600 expedientes de reagrupación familiar de menores marroquís que tiene sobre la mesa antes del 30 de julio".

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"Marruecos no ha hecho ni acuse de recibo de ninguno de esos 600 expedientes de reagrupación familiar, con lo cual lo de ayer es sobreactuar", ha abundado Santiago, quien ha recordado que Marruecos no se hizo cargo "ni de los más de 80 cadáveres, en su inmensa mayoría no identificados de, presuntamente, ciudadanos marroquíes que España ha intentado devolverles".

Por ello, ha considerado que Marruecos "no va a colaborar en nada" para solventar la situación en Ceuta y ha afirmado que "ha tenido una intervención directa en esta crisis" como "ejecutor" de un plan que, a su juicio, ha "diseñado claramente con la intervención de los Estados Unidos y de Israel".

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En su opinión, la "única solución" a este problema es el "traslado ordenado a la península" de los migrantes mientras que se tramitan los expedientes de devolución y expulsión de extranjeros. EFE