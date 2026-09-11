Sánchez recuerda que "ningún país puede garantizar su seguridad en solitario" en memoria del 25º aniversario del 11-S

Guardar

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado, en memoria de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que "ningún país puede garantizar su seguridad en solitario".

"Necesitamos más cooperación, más multilateralismo y más respeto al derecho internacional", ha expresado el jefe del Ejecutivo a través de un mensaje en la red social 'X' con ocasión del 25 aniversario de los ataques.

PUBLICIDAD

Asimismo, Sánchez ha querido recordar a las víctimas y a sus familias y ha transmitido la "solidaridad y cariño al pueblo americano en este día de triste recuerdo" del cual ha dicho que "cambió el mundo" y que sus lecciones aún "siguen vigentes".

"España seguirá trabajando por la paz, por la democracia y por un orden internacional basado en reglas, ha finalizado su mensaje el presidente del Gobierno.

PUBLICIDAD