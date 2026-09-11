Sánchez, con motivo del 11S: "Ningún país puede garantizar su seguridad en solitario"

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Madrid, 11 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado a la cooperación y al "multilateralismo" al rememorar los atentados del 11S en los Estados Unidos con motivo de su 25 aniversario: "Ningún país puede garantizar su seguridad en solitario", ha señalado.

En un mensaje en su perfil de X, Sánchez ha recordado que el 11S "cambió el mundo" y que, 25 años después, "sus lecciones siguen vigentes".

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"Ningún país puede garantizar su seguridad en solitario. Necesitamos más cooperación, más multilateralismo y más respeto al derecho internacional", ha considerado el presidente del Gobierno.

En este día "de triste recuerdo", ha añadido, "recordamos a las víctimas y sus familias, y transmitimos toda nuestra solidaridad y cariño al pueblo americano".

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Sánchez se ha comprometido con que España "seguirá trabajando por la paz, por la democracia y por un orden internacional basado en reglas". EFE