Espana agencias

Piden embargar cautelarmente acciones del Eldense por el impago de su dueña de un préstamo

Guardar

Redacción deportes, 11 sep (EFE).- El expropietario del Eldense Pascual Pérez, ha presentado una demanda de juicio contra la actual dueña del club, la colombiana Carolina Holguin, por el impago de un préstamo de un millón de euros entre ambas partes, según pudo saber EFE por fuentes conocedoras de un proceso en el que, como medida cautelar, se pide el embargo de las acciones de la entidad.

Según la documentación a la que tuvo acceso EFE, la demanda se presentó tras haberse hecho público que Holguin negocia con el futbolista argentino Leo Messi la venta del club por entender el demandante que si se cierra esa operación la empresaria podría regresar a su país y eso dificultaría el cobro de la deuda que asegura que tiene con él.

PUBLICIDAD

Pérez, a través de la empresa El Flautista, que era poseedora de las acciones del Eldense, vendió el 6 de octubre de 2025 el 100% de las participaciones del club por 6,294 millones de euros. El pago de 5,245 millones se efectuó al hacerse cargo Holguin de la deuda que el Flautista tenía con el Eldense.

Posteriormente, el 23 de diciembre, Pascual Pérez y Holguín suscribieron un contrato de un préstamo de un millón de euros del primero a la segunda y le transfirió en dos actos 998.000 euros entre el 26 y el 29 de diciembre.

PUBLICIDAD

La segunda cláusula del contrato sería devuelta por la prestataria el 31 de marzo de 2026, mediante lo que el propio contrato denomina "una amortización mensual" de 1,045 millones, "comprensivas tanto del capital como de los intereses generados por la operación".

El 31 de marzo, ambas partes firmaron un segundo acuerdo, que retrasó la fecha de pago al 30 de junio y elevó la cantidad que debía ser abonada a 1,09 millones.

En su escrito, Pascual Pérez asegura no haber recibido pago alguno y reclama los 998.000 euros y 6.487 euros en concepto de retrasos.

Pascual Pérez defiende que al no ser Holguin residente fiscal en España, pues así lo dijo en la firma del contrato de venta del Eldense, tener domicilio en Madrid pero también en Colombia y estar en España con una autorización de residencia inicial para teletrabajadores podría regresar a su país si vende el Eldense.

"Transmitidas las acciones, nada la retiene en territorio español: ni residencia fiscal, ni actividad económica, ni domicilio localizable, ni patrimonio. El escenario previsible tras la venta es el regreso de la demandada a Colombia, donde tiene su domicilio y sus cuentas, y el traslado del precio a entidades extranjeras, como ya ocurrió en sentido inverso con los fondos empleados para la compra", apunta el exdueño del Eldense.

"En ese escenario, una eventual sentencia estimatoria solo podría hacerse efectiva mediante su reconocimiento y ejecución en Colombia, con el retraso y la incertidumbre inherentes a todo procedimiento de exequátur ante la Corte Suprema de Justicia de dicho país, aun existiendo el Convenio entre España y Colombia sobre ejecución de sentencias civiles de 30 de mayo de 1908", añade.

Al juzgado se pide como medida cautelar la adopción de embargo preventivo sobre las 3.147 acciones nominativas de la demandada y aunque asegura que no persigue impedir la venta del club, defiende que es la única medida que le asegura el cobro de su deuda.

La medida solicita que se ejecute mediante notificación al CD Eldense, como sociedad emisora, a fin de que proceda a su anotación en el Libro Registro de Acciones Nominativas, para la traba de valores no admitidos a negociación en mercado oficial, así como mediante oficio al Consejo Superior de Deportes, organismo al que corresponde autorizar la adquisición de participaciones significativas en las sociedades anónimas deportivas, a fin de que tome razón del embargo en cualquier expediente de autorización de transmisión de acciones del Eldense que se le someta, en garantía de la plena oponibilidad de la traba frente a terceros.

Con carácter complementario, y para el caso de que durante la pendencia del procedimiento llegara a formalizarse la transmisión de las acciones, se solicita el embargo preventivo del derecho de crédito de la demandada al precio o contraprestación de dicha transmisión, hasta cubrir el principal reclamado de 998.000 euros más los intereses y costas que el Juzgado presupueste, con requerimiento a la demandada y a la sociedad emisora para que, en caso de transmisión, retengan y consignen a disposición del Juzgado las cantidades que hubieran de abonarse a la demandada por tal concepto, y con la misma prevención al adquirente una vez identificado. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Sáhara se levanta en una gigantesca nube de polvo: la NASA capta su avance hacia el Atlántico

El instrumento MODIS registró el desplazamiento de partículas sobre el oeste de África, aunque los científicos descartan que llegue a la costa

El Sáhara se levanta en una gigantesca nube de polvo: la NASA capta su avance hacia el Atlántico

Resultados del Super Once del Sorteo 4

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Super Once del Sorteo 4

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 11 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 11 septiembre

Se cumplen 25 años del 11-S: así fue la labor de la reina Letizia como enviada especial de TVE antes de conocer a Felipe VI

La entonces periodista viajó hasta Washington para informar de todas las consecuencias del atentado de 2001

Se cumplen 25 años del 11-S: así fue la labor de la reina Letizia como enviada especial de TVE antes de conocer a Felipe VI

Calendario lunar de septiembre 2026: cómo se verá la luna las próximas noches desde España

En los próximos días, el astro más cercano al planeta embellecerá la noche con estas fases

Calendario lunar de septiembre 2026: cómo se verá la luna las próximas noches desde España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

Irene Montero presenta este sábado su candidatura para liderar las izquierdas en las generales

Detenido un yihadista en Ceuta que tiene prohibido entrar en España desde 2015

Limpiar con unas gotitas de suavizante en un paño de microfibra: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Todos los cortes de tráfico de este fin de semana en Madrid por el Gran Premio de Fórmula 1: calles cortadas y cambios en el transporte público

ECONOMÍA

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

Facua denuncia a El Corte Inglés por comercializar una camiseta de niña con un mensaje de “connotaciones pedófilas”

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

Una mujer es despedida por ‘trabajar’ en el concesionario de su pareja mientras estaba de baja: la justicia obliga a recontratarla porque solo hizo tareas “marginales”

DEPORTES

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

La tarjeta negra, la última revolución en el fútbol: qué significa y cuándo se utilizará

Madring enseña los dientes: Mercedes manda y Alonso y Sainz empiezan lejos de la cabeza en un estreno prudente

Fernando Alonso, antes del Gran Premio en Madrid: “En mi debut en la Fórmula 1, mi familia veía mis carreras en un canal alemán”

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Quiere sentirse futbolista”