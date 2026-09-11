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Miguel Méndez: "Tenemos que disfrutar compitiendo, no pidiendo autógrafos”

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Berlín, 11 sep (EFE).- El seleccionador nacional Miguel Méndez cree que España debe salir este sábado ante Estados Unidos, en las semifinales del Mundial femenino que se juega en Berlín, con la intención de "disfrutar compitiendo, no pidiendo autógrafos".

Méndez dijo en la previa del encuentro que el objetivo es "salir a por el partido” y disfrutar de "intentar ganar" a la gran favorita del torneo.

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"Nunca he vivido una semifinal de un mundial, para mí es histórico y tenemos que aprovechar la oportunidad", insistió el técnico gallego.

Méndez señaló que Estados Unidos es "un equipazo" y que será "raro" que repitan un partido "malo" como el de Italia.

Una de las claves será aguantar la intensidad que propone Estados Unidos en pista: "Su defensa es dura y nosotros tenemos que subir de nivel".

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Además, Méndez no prepara el partido pensando en una única jugadora rival porque "todas tienen puntos en las manos".

Pese a la singularidad del momento, el seleccionador insistió en que hay que "preparar el partido como siempre".

Méndez tiene claro que España no va "a esperar a que Estados Unidos falle, sino que propondremos nuestro plan de partido".

Mientras, la capitana Alba Torrens destacó que le da "mucho valor" a regresar a unas semifinales de una Copa del Mundo después de no haber estado en la pasada edición de Sydney.

Torrens comentó que "hay muchas personas que han remado para hoy estar aquí y creo que es un éxito de todos".

La alero mallorquina apuntó que el conjunto nacional "hará todo lo que esté en su mano" y aseguró que se va a salir "a ganar”.

Torrens insistió en la que fuerza de España es "el equipo" y que mañana se saldrá al parqué del Berlín Arena "como un grupo".

Tras acabar su entrenamiento la selección española recibió la visita de Pau Gasol, que trasladó a las jugadoras la relevancia que tiene disputar las semifinales de una Copa del Mundo. EFE

ip/sab

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