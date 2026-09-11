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Magistrado del Supremo dice que "es tan importante contar con jueces preparados como con un hondo sentido ético"

11/09/2026 El magistrado Antonio del Moral (dcha) en el curso en la UIMP POLITICA FUNDACIÓN FERNANDO POMBO
11/09/2026 El magistrado Antonio del Moral (dcha) en el curso en la UIMP POLITICA FUNDACIÓN FERNANDO POMBO
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El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Antonio del Moral ha sostenido que para un "correcto funcionamiento" del Estado de Derecho "es tan importante contar con jueces preparados y conocedores del Derecho y de su función como con un hondo sentido ético y afán de acomodarse a las denominadas virtudes judiciales".

Del Moral, que ha participado este viernes en la última jornada del encuentro 'Ética, sociedad y derecho' celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, ha explicado que el interés internacional por la ética judicial que se ha despertado desde finales del siglo pasado ha cristalizado en la aparición de códigos de ética judicial, tanto nacionales como supranacionales, así como en mecanismos de promoción de estos principios entre los miembros de la carrera judicial.

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A lo largo del encuentro impulsado por la Fundación Fernando Pombo en colaboración con la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, la Fundación Mutualidad y Gómez-Acebo & Pombo Abogados, académicos, juristas, empresarios y periodistas han coincidido en reivindicar la necesidad de reforzar los principios éticos y la responsabilidad institucional como pilares indispensables para la calidad democrática y la convivencia social.

Esta última jornada ha abordado el papel de la justicia y los medios de comunicación como garantes de la calidad democrática, y en ella han participado el fiscal en excedencia y director del Área de Penal de Gómez-Acebo & Pombo Abogados, Carlos Saiz; el catedrático de Derecho Constitucional y patrono de la Fundación Fernando Pombo, Enrique Lucas Murillo de la Cueva; el sociólogo y presidente de Metroscopia, Juan José Toharia, así como los periodistas José Antonio Zarzalejos, Elisa Beni, María Peral, Ángela Martelay y Pedro Jiménez.

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Toharia ha señalado que la democracia se caracteriza "por contar con toda una serie de pesos y contrapesos que eviten o corrijan posibles desviaciones o abusos de poder en su funcionamiento cotidiano" y los tribunales de justicia y los medios informativos son "dos protagonistas esenciales en la labor de detección y alerta".

Por su parte, Zarzalejos ha defendido la necesidad de que la prensa se autorregule "conforme a criterios de moral social y cívica común, evitando así posibles restricciones a la libertad de expresión derivadas del intervencionismo normativo".

Mientras, Beni ha advertido que "el populismo cuestiona a los intermediarios democráticos", como los periodistas, y ha defendido su papel como garantía para que el ciudadano "no quede solo frente al poder".

Martialay -del diario El Mundo- ha analizado "cómo la polarización social ha terminado permeando en el ámbito periodístico" y ha lanzado un mensaje esperanzador al poner en valor el trabajo de los profesionales de la información.

"Ahora las noticias son más rápidas, pero ¿son mejores?. Yo creo que no", ha sostenido María Peral, adjunta al director de El Español y responsable del área de información judicial. Al hilo, ha alertado de que la rapidez informativa y la sobreabundancia de contenidos "han reducido las consecuencias de los errores periodísticos" y ha planteado la necesidad de reforzar los mecanismos de responsabilidad profesional, la vez que ha defendido que "la recuperación de la credibilidad del periodismo pasa por un rearme deontológico".

Finalmente, Pedro Jiménez, redactor jefe de la Cadena SER, ha enfatizado que los periodistas de tribunales "tenemos que mantener el rigor que se exige a nuestro trabajo a pesar de la precarización de la profesión y de la polarización que hay en la sociedad". "Los periodistas no somos agentes políticos", ha recalcado.

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