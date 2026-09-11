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La UEFA ayudará a la profesionalización de las entrenadoras

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Madrid, 11 sep (EFE).- La UEFA flexibilizará el acceso de las jugadoras que quieran seguir su carrera como entrenadoras, dentro de un nuevo marco para la formación que ayudará a elevar el nivel técnico del fútbol femenino y apoyará su profesionalización.

El organismo anunció este viernes una serie de medidas con este objetivo y también la introducción a partir de la temporada 2029-2030 de nuevos requisitos mínimos de licencia para los y las entrenadores que participen en las competiciones femeninas de clubes de la UEFA

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Según explicó, un pilar fundamental del nuevo marco es el llamamiento a las asociaciones nacionales para que amplíen las oportunidades en los cursos del diploma UEFA Pro dirigidos a entrenadoras y a técnicos que trabajan en el fútbol femenino, así como flexibilizar las opciones de jugadoras y exjugadoras que quieran iniciar su carrera como entrenadoras.

Cuando se requiera capacidad adicional, las asociaciones podrán solicitar más plazas para candidatos u organizar cursos extraordinarios del diploma UEFA Pro, lo que les permitirá responder a la demanda dentro de sus propios sistemas y apoyar de mejor manera a los entrenadores con potencial para ejercer en el máximo nivel.

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A partir de la temporada 2029-2030 los primeros y segundos entrenadores de los clubes que participen en la Liga de Campeones y la Copa de Europa femenina deberán poseer cualificaciones de entrenador mínimas más exigentes.

Los primeros entrenadores tendrán que tener licencia de entrenador Pro si la entidad emisora o su federación es firmante del Convenio de Entrenadores de la UEFA a ese nivel, o licencia A en caso de no ser firmante de dicho convenio.

Para los segundos entrenadores se exigirá licencia UEFA A si la entidad emisora o su federación es firmante del citado texto o licencia B si no lo es.

"Nuestro mensaje es inequívoco: invertir en los entrenadores es invertir en el futuro del deporte", afirmó Nadine Kessler, directora de fútbol femenino de la UEFA.

Para Kessler, "al combinar estándares de licencias más exigentes con un mayor acceso a la formación y un apoyo especializado —incluidas vías que ayuden a las entrenadoras y a las futbolistas profesionales actuales y retiradas a dar el paso a los banquillos—, se garantiza que el fútbol femenino cuente con el liderazgo, la experiencia y los referentes que necesita para prosperar".

La UEFA recordó que desde la introducción del programa de desarrollo para entrenadores de fútbol femenino en 2016 este ha ayudado a más de 3.000 mujeres a completar su carrera como técnicas, más de 150 con la licencia UEFA Pro.

También destacó que estas medidas dan vida a las ambiciones su estrategia "Unstoppable", al fortalecer la formación de entrenadores, apoyar la profesionalización y crear vías más claras para las jugadoras actuales, las entrenadoras y los técnicos en el fútbol femenino. EFE

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