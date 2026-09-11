La UEFA ayudará a la profesionalización de las entrenadoras

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Madrid, 11 sep (EFE).- La UEFA flexibilizará el acceso de las jugadoras que quieran seguir su carrera como entrenadoras, dentro de un nuevo marco para la formación que ayudará a elevar el nivel técnico del fútbol femenino y apoyará su profesionalización.

El organismo anunció este viernes una serie de medidas con este objetivo y también la introducción a partir de la temporada 2029-2030 de nuevos requisitos mínimos de licencia para los y las entrenadores que participen en las competiciones femeninas de clubes de la UEFA

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Según explicó, un pilar fundamental del nuevo marco es el llamamiento a las asociaciones nacionales para que amplíen las oportunidades en los cursos del diploma UEFA Pro dirigidos a entrenadoras y a técnicos que trabajan en el fútbol femenino, así como flexibilizar las opciones de jugadoras y exjugadoras que quieran iniciar su carrera como entrenadoras.

Cuando se requiera capacidad adicional, las asociaciones podrán solicitar más plazas para candidatos u organizar cursos extraordinarios del diploma UEFA Pro, lo que les permitirá responder a la demanda dentro de sus propios sistemas y apoyar de mejor manera a los entrenadores con potencial para ejercer en el máximo nivel.

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A partir de la temporada 2029-2030 los primeros y segundos entrenadores de los clubes que participen en la Liga de Campeones y la Copa de Europa femenina deberán poseer cualificaciones de entrenador mínimas más exigentes.

Los primeros entrenadores tendrán que tener licencia de entrenador Pro si la entidad emisora o su federación es firmante del Convenio de Entrenadores de la UEFA a ese nivel, o licencia A en caso de no ser firmante de dicho convenio.

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Para los segundos entrenadores se exigirá licencia UEFA A si la entidad emisora o su federación es firmante del citado texto o licencia B si no lo es.

"Nuestro mensaje es inequívoco: invertir en los entrenadores es invertir en el futuro del deporte", afirmó Nadine Kessler, directora de fútbol femenino de la UEFA.

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Para Kessler, "al combinar estándares de licencias más exigentes con un mayor acceso a la formación y un apoyo especializado —incluidas vías que ayuden a las entrenadoras y a las futbolistas profesionales actuales y retiradas a dar el paso a los banquillos—, se garantiza que el fútbol femenino cuente con el liderazgo, la experiencia y los referentes que necesita para prosperar".

La UEFA recordó que desde la introducción del programa de desarrollo para entrenadores de fútbol femenino en 2016 este ha ayudado a más de 3.000 mujeres a completar su carrera como técnicas, más de 150 con la licencia UEFA Pro.

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También destacó que estas medidas dan vida a las ambiciones su estrategia "Unstoppable", al fortalecer la formación de entrenadores, apoyar la profesionalización y crear vías más claras para las jugadoras actuales, las entrenadoras y los técnicos en el fútbol femenino. EFE