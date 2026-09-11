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La triple manifestación independentista de la Diada arranca en Barcelona, Girona y Amposta

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Barcelona, 11 sep (EFE).- La manifestación independentista con motivo de la Diada Nacional de Cataluña, convocada por la ANC con un formato descentralizado, ha arrancado este viernes por la tarde en Barcelona, Girona y Amposta (Tarragona), bajo el lema "Hi soc. Hi som. Independència" (Estoy ahí. Estamos ahí. Independencia).

Desde las 17:14 horas, como es habitual cada 11 de septiembre, ha arrancado la movilización en Barcelona, que este año cuenta con dos columnas de manifestantes -una arranca desde la Gran Via, a la altura de la calle Casanova, y la otra desde la plaza de la catedral- que confluirán en la plaza Catalunya.

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Allí tendrá lugar un acto político con los discursos del presidente de la ANC, Josep Vila, y del resto de entidades que apoyan la convocatoria: Òmnium Cultural, Consell de la República, Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Intersindical y CIEMEN.

Representantes de Junts, ERC y la CUP participan en la marcha, a la que también se suma Aliança Catalana, cuya sede en Barcelona se encuentra muy cerca de una de las cabeceras de la manifestación.

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También a las 17:14 horas se ha iniciado la manifestación independentista en Girona, mientras que la movilización en Amposta ha arrancado a las 16:30 horas.

En declaraciones antes de iniciarse la manifestación, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha pedido a los jueces que dejen de "rebelarse" contra el poder legislativo y apliquen la amnistía al expresident Carles Puigdemont y al resto de dirigentes procesados por el 1-O.

"Esperamos que sea la última Diada con exiliados", ha afirmado.

Ante la propuesta de Òmnium de conformar un frente catalanista contra la extrema derecha, Turull ha apelado a la cohesión, la integración y la unidad estratégica en el independentismo.

La alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, participa también en la manifestación de la ANC en Barcelona, junto al alcaldable de Aliança por la capital catalana, Jordi Aragonès, situados detrás de la pancarta del partido, donde se lee: "Estado catalán, libre, próspero, seguro y occidental".

Manifestantes de Aliança coreaban lemas como "Cupero el que no bote", después de que los Mossos d'Esquadra evitaran ayer un choque, en el Fossar de les Moreres, entre seguidores de esta formación de extrema derecha independentista y jóvenes convocados por entidades del entorno de la CUP.

Algunos partidarios de la formación de Orriols que se encuentran en la Gran Via han increpado a un manifestante que hacía ondear una bandera palestina. EFE

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