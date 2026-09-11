La manifestación de la ANC por la Diada acaba con la quema de una bandera española

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Barcelona, 11 sep (EFE).- La manifestación de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) organizada por la Diada este viernes ha acabado con una bandera española en el escenario a la que han prendido fuego tres encapuchados.

Ha sido después del discurso del presidente de la ANC, Josep Vila, que ha permanecido en el escenario durante la quema de la bandera, en la plaza Catalunya de Barcelona.

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El fuego ha partido la bandera en dos mitades y, luego, miembros de la organización han terminado de apagarla con un extintor.

Los asistentes han aplaudido la acción entre gritos de "Independència", y poco después el acto ha terminado con la interpretación de 'Els Segadors' alrededor de las 19.00 horas. EFE

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(foto) (vídeo)