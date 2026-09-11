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La entrega de Emilio de Justo triunfa en Valladolid con tres orejas

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Valladolid, 11 sep (EFE).- El diestro Emilio de Justo, que ha cortado tres orejas, ha sido el triunfador este viernes del tercer festejo de abono de la feria de la Virgen de San Lorenzo en Valladolid, donde compartió cartel con Morante y David de Miranda.

Dejó destellos Morante con el zambombo que abría festejo muy pobre de cara. El de Vellosino tuvo clase y nobleza pero acusó el excesivo tonelaje, le faltó motor. Faena de compás sobre ambos pitones que no pudo tomar vuelo.

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Frente al cuarto cariavacado, bien picado por Ángel Rivas, que tuvo genio y le faltó ritmo, Morante le consintió mucho, en una faena de tragar, más de fondo que de forma, muy capaz el diestro cigarrero tapando muchos defectos al toro.

Un inspirado y variado Emilio de Justo recibió a una mano al segundo de La Purísima que resultó manejable. Frescura e inspiración en una faena de largo metraje y muchas voces en un palmo de terreno, en la que hubo ritmo y ligazón.

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Con el quinto que embistió con trasmisión estuvo Emilio de Justo muy arreado en una faena de máxima entrega y vibrante llegando mucho al tendido, trasteo al que le faltó reposo.

Puso a hervir la plaza David de Miranda en el quite por saltilleras en el tercero de extraordinario ajuste. Faena iniciada de rodillas cimentada en el temple y la suavidad con un toro noble y con clase al que le faltó algo de transmisión. Naturales muy largos y ligados. En el epílogo pisó terrenos comprometidos donde la arena quema.

Basto de hechuras el sexto parecía tener problemas en la vista. De Miranda lo enceló en el inicio de faena por bajo. Labor de buena técnica y temple con un toro manejable. En los circulares finales la faena subió el diapasón.

Se han lidiado toros de Vellosino y La Purísima (2°) desiguales de presentación y de juego.

Morante (Teja e hilo blanco); Tres pinchazos y estocada habilidosa (Silencio); estocada trasera (Ovación)

Emilio de Justo (Blanco y oro); Estocada trasera y tendida (Oreja tras aviso ); y estocada muy trasera (Dos Orejas)

David de Miranda (Nazareno y oro); Estocada caida (Oreja ); y estocada y tres descabellos (Ovación tras aviso)

Se ha registrado casi un lleno en los tendidos en tarde veraniega. EFE

pe/mr/ram

(foto)

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