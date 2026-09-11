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La Bolsa española sube el 0,91 % tras el IPC en EE.UU. (3,4 %) y por la caída del petróleo

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Madrid, 11 sep (EFE).- La Bolsa española ha subido el 0,91 % este viernes y ha recuperado el nivel de los 19.800 puntos animada por el dato del IPC estadounidense, que se mantuvo en el 3,4 % en agosto, y por la tregua en la escalada del precio del petróleo de las últimas jornadas.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35 ha subido 178,7 puntos, ese 0,91 % y ha puesto fin a una racha de cuatro sesiones consecutivas de retrocesos; ha despedido la semana en los 19.838,5 puntos pero con pérdidas acumuladas del 1,06 %. En lo que va de año, avanza el 14,62 %.

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Los inversores esperaban conocer el dato de inflación en EE.UU., que se mantuvo en el 3,4 % en agosto, mientras que la tasa subyacente descendió una décima hasta el 2,4 %, lo que ha impulsado el ánimo de los mercados, pese a que la cifra continúa por encima del objetivo del 2 % de la Reserva Federal estadounidense (Fed).

A ello se ha sumado la desescalada del precio del crudo, que se encamina a romper una racha de cinco sesiones consecutivas de ascensos. El petróleo brent de referencia en Europa bajaba el 2,9 % al cierre de los mercados bursátiles y se cotizaba a 104,4 dólares por barril; mientras, su homólogo estadounidense el crudo intermedio de Texas (WTI), cedía el 3,3 % y rondaba los 99 dólares. EFE

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