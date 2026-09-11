La ANC anuncia una cumbre del independentismo civil para preparar un "nuevo embate"

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Barcelona, 11 sep (EFE).- La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha anunciado este viernes que convocará una cumbre con las entidades civiles independentistas para preparar una "gran movilización" para la Diada del año que viene, cuando se cumplirán 10 años del 1-O, como "el primer gran paso de un nuevo embate" para conseguir la independencia.

Así lo ha explicado el presidente de la entidad, Josep Vila, en su discurso, que ha cerrado la tradicional manifestación independentista con motivo de la Diada, convocada juntamente con Òmnium Cultural y otras entidades.

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"Es necesario que desde el independentismo civil, el de la gente y las entidades cívicas, protagonicemos un punto de inflexión", ha señalado Vila, que ha llamado a organizar "una gran movilización" el 11 de septiembre del año que viene.

El presidente de la ANC ha asegurado que, en menos de un mes, convocarán esta cumbre, a la que invitarán a "todo el mundo, desde una transversalidad amplia y no partidista". EFE

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