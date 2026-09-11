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Europa y EEUU empatan 4-4 en la Solheim Cup tras la primera jornada

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Redacción Deportes, 11 sep (EFE).- Los equipos de Europa y Estados Unidos, que defiende el título, empatan 4 a 4 puntos en la vigésima edición de la Solheim Cup, que se juega en el recorrido neerlandés del club Bernardus Golf, una vez completada la primera jornada, con cuatro duelos de 'foursome', que acabaron 2-2, y otros cuatro de 'fourball', en los que se mantuvo la igualada.

El torneo bienal comenzó con los primeros cuatro partidos de parejas en la modalidad de 'foursome', en la que solo hay una bola por dúo y la van golpeando de forma alterna y en los que Europa y Estados Unidos empataron 2-2.

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Las estadounidenses Nelly Korda, número uno del mundo, y Allisen Corpuz sumaron el primer punto al imponerse a las inglesas Lottie Woad y Charley Hull, séptima y octava en la clasificación mundial, respectivamente.

También se hicieron con el triunfo las norteamericanas en el partido entre Alison Lee y Lauren Coughlin contra la danesa Nanna Koerstz Madsen y la francesa Céline Boutier, lo que puso el resultado inicial en 2-0.

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La reacción europea llegó en los dos siguientes enfrentamientos de la jornada matinal. La alemana Esther Henseleit y la irlandesa Leona Maguire doblegaron a Andrea Lee y Lindy Duncan, al igual que las suecas Maja Stark y Linn Grant ante Rose Zhang y Jennifer Kupcho.

La primera jornada se completó con los cuatro partidos 'fourball', en los que cada golfista juega su propia bola y puntúa la mejor. Hubo una victorias estadounidense y una europea y dos empates, entre ellos en el partido en el que jugaron como pareja las dos españolas presentes: Carlota Ciganda y Julia López.

La veterana navarra, que juega su octava Solheim, y la joven malagueña, de 23 años y debutante en el torneo, llegaron a dominar por 2 arriba ante Nelly Korda y Lauren Coughlin, pero acabaron repartiéndose el punto en juego del partido que cerró el día. Ciganda metió un largo 'putt' en el último hoyo para salvar medio punto para el viejo Continente.

Carlota Ciganda, de 36 años, jugó su vigésimo octavo partido en la Solheim, en la que atesora ya 12 victorias, 12 empates y sólo 4 derrotas.

Antes, Yealimi y Angel Yin empataron con las inglesas Charley Hull y Lottie Woad, mientras que Megan Khang y Alison Lee ganaron por un rotundo 5 y 3 a la francesa Celine Boutier y la danesa Nanna Koerstz Madsen, y la inglesa Mimi Rhodes y la francesa Nastasia Nadaud, dos debutantes, superaron por 2 y 1 a Allisen Corpuz y Auston Kim para dar un punto más a Europa.

El equipo vencedor de cada partido recibe un punto y, en caso de empate, los dos equipos se reparten medio.

El sábado se repite el mismo formato de los ocho partidos y el domingo son los doce encuentros individuales, en los que se apunta un hoyo ganado el jugador que lo complete en el menor número de golpes.

Estados Unidos es la vigente campeona, por lo que Europa necesita acabar por encima del marcador para recuperar la corona. EFE

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