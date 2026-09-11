Estabilizado el incendio forestal en El Campillo (Huelva) tras ampliar los medios

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Huelva, 11 sep (EFE).- El Plan Infoca ha dado por estabilizado el incendio forestal declarado esta tarde en el paraje 'Cerezuelo' del término municipal de El Campillo, en la provincia de Huelva, después de ampliar el dispositivo que tanto por aire como por tierra se activó inicialmente.

Según ha informado el Infoca, la estabilización se ha decretado a las 18.25 horas, momento desde el cual se sigue trabajando para su control

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Inicialmente, se desplazaron hasta el lugar por aire cuatro aeronaves: un helicóptero ligero y uno semipesado y dos aviones de carga en tierra, a los que se sumaron con posterioridad otro helicóptero semipesado, uno pesado, dos aviones anfibios ligeros y un avión de coordinación.

Por tierra trabaja el dispositivo que en un primer momento estaba compuesto de 15 bomberos forestales y se ha visto ampliado hasta los 58; junto a ellos están un técnico de Operaciones, un agente de Medio Ambiente, un técnico de extinción, cinco autobombas y un buldócer. EFE

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