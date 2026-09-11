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España remonta por tercera vez y llega a semifinales invicta y líder de su grupo

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Redacción deportes, 11 sep (EFE).- La selección española masculina de fútbol playa presentó su firme candidatura al título en la Superfinal del Campeonato de Europa de Viareggio (Italia) al superar este viernes a la de Portugal por 6-4 y clasificarse para las semifinales.

Lo hizo con un pleno de tres victorias, porque con anterioridad había ganado con remontadas incluidas a Suiza (11-10) y Bielorrusia (8-7).

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De nuevo, el equipo que dirige Cristian Méndez tuvo que remontar en dos ocasiones el marcador después de que el luso Tim marcara a los 5 minutos, pero España reaccionó a la perfección y 7 segundos después igualó Ramy en un primer periodo que acabó con igualada a dos, ya que Leo Martins puso el 1-2 y Suli Batis, otra de las estrellas de la selección junto con Ramy, empató en la recta final.

A partir de ahí, España tomó el control del encuentro y volvió a anotar en comienzo del segundo periodo. Ramy apareció de nuevo para marcar el 3-2 a los 10 minutos y 4 segundos, aunque Portugal no se rindió y Algarvio restableció la igualdad con el 3-3 a falta de 1 minuto y 55 segundos para el final de este tiempo.

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El tercer y último periodo resultó decisivo, porque Gatica adelantó de nuevo a España a los 8 minutos y 45 segundos y Brian amplió la ventaja hasta el 5-3 poco más de dos minutos después. Portugal acortó las distancias por medio de Bê Martins, pero José Oliver sentenció el partido con el definitivo 6-4 a falta de 33 segundos que dejó a España con 9 puntos sumados en tres partidos y líder de su grupo. EFE

jmd/ism

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