En libertad los 3 detenidos tras enfrentamientos entre miembros de Aliança Catalana y CUP

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Barcelona, 11 sep (EFE).- La juez en funciones de guardia de Barcelona ha dejado en libertad con cargos a los tres detenidos ayer tarde durante los incidentes en el Fossar de les Moreres de Barcelona, donde los Mossos tuvieron que actuar para evitar enfrentamientos entre militantes de la izquierda independentista y de Aliança Catalana.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) este viernes, la magistrada, de acuerdo con el fiscal, ha acordado la libertad de los tres detenidos, que han quedado en situación de investigados por delitos de desórdenes, atentado a la autoridad y lesiones leves.

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El Fossar, en el barrio del Born de Barcelona, fue escenario ayer de momentos de tensión y de cargas policiales a causa de la convocatoria de organizaciones de la órbita de la CUP contra la presencia de Aliança Catalana en uno de los lugares emblemáticos de la conmemoración del asedio a la capital catalana en 1714 durante la Guerra de Sucesión.

Así, un grupo de personas que se habían concentrado en el exterior del área quisieron romper el cordón policial establecido por los Mossos para evitar enfrentamientos entre los dos grupos antagónicos, por lo que los agentes intervinieron para evitar que estos manifestantes sobrepasaran la línea policial.

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Esta actuación finalizó con tres detenidos, que han sido puestos hoy a disposición judicial.

En estos incidentes, trece agentes de los grupos antidisturbios del Área de Brigada Móvil (BRIMO) resultaron heridos de carácter leve. EFE