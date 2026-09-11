El Rocasa pierde a su portera 'Lulu' Guerra por una rotura de ligamento cruzado

Las Palmas de Gran Canaria, 11 sep (EFE).- El Rocasa Gran Canaria no podrá contar con su portera Lourdes Guerra por tiempo por ahora indefinido, tras comprobarse que sufre una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda como consecuencia de una caída durante la final de la Supercopa contra el Bera Bera.
En un comunicado, el Rocasa informó de que 'Lulu' Guerra será operada el próximo martes y de que su tiempo de recuperación "quedará condicionado a su evolución y al desarrollo del correspondiente proceso de rehabilitación".
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"Queremos trasladar todo nuestro apoyo, cariño y fuerza a nuestra jugadora en este momento. Lulu, una de nuestras capitanas y uno de los grandes pilares de nuestro equipo, afrontará este proceso acompañada por todo el club, sus compañeras, el cuerpo técnico y toda la familia del Rocasa Gran Canaria", subrayó el club. EFE
jmr-phd/ism
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