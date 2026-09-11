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El Independiente del Valle quiere acercarse al título de la liga ante el Libertad

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Guayaquil (Ecuador), 11 sep (EFE).- El Independiente del Valle cerrará el próximo domingo la primera fase de la liga profesional ecuatoriana (Liga Pro) en su visita al Libertad, en busca de ampliar más la opción de adjudicarse el título de la actual temporada, que domina con una ventaja de 21 puntos sobre el Aucas.

El cuadro del Valle lidera el torneo con 71 puntos, seguido del Aucas con 49, por lo que en el hexagonal final podría definir el título a su favor a partir de la tercera o cuarta fecha.

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El entrenador uruguayo Joaquín Papa construyó la solvencia futbolística del equipo con un plan de crecimiento del nivel de juego de titulares, suplentes y juveniles, con una gran flexibilidad para efectuar cambios en las alineaciones sin lastimar el rendimiento colectivo.

Por su parte, el Libertad, con 41 puntos, se jugará la última posibilidad en procura del sexto billete para el hexagonal, pero dependerá también de una derrota de Barcelona que, con 43 unidades, jugará de local ante el penúltimo de la tabla de posiciones, el Delfín.

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Si bien la disputa por el título está prácticamente definida, los otros equipos tratarán de sumar puntos, ya que los conseguidos durante la primera etapa se mantendrán para el hexágonal final.

La pelea se centrará especialmente en el segundo y tercer puestos, que conceden la clasificación directa para la Copa Libertadores 2027. La segunda plaza, además, permite acceder directamente a la fase de grupos del torneo continental.

En esa disputa están Aucas, con 49 puntos, Universidad Católica y Macará, con 48 cada uno; Liga Deportiva Universitaria de Quito, con 45, así como Barcelona o Libertad.

El cuarto cupo ecuatoriano para la Libertadores de 2027 será para el campeón de 2026 de la Copa Ecuador, el otro torneo profesional ecuatoriano, y los que concluyan el hexagonal en el cuarto, quinto y sexto lugares recibirán un billete cada uno para la Copa Sudamericana 2027.

Barcelona o Libertad, Leones del Norte y Emelec tienen segura la participación en el cuadrangular final, mientras que Mushuc Runa, con 38 unidades, y Guayaquil City, con 36, definirán al cuarto clasificado en el enfrentamiento de este sábado.

Mushuc Runa o Guayaquil City, Deportivo Cuenca, Orense, Técnico Universitario, Delfín y Manta irán al hexagonal denominado del descenso para los dos últimos equipos de la tabla de posiciones para la próxima temporada en Ecuador.

- Partidos de la trigésima fecha de la Liga Pro de Ecuador:

- Sábado: Manta-Aucas; Guayaquil City-Mushuc Runa y Liga Deportiva Universitaria de Quito-Deportivo Cuenca.

- Domingo: Leones del Norte-Técnico Universitario; Macará-Emelec; Barcelona-Delfín y Libertad-Independiente del Valle.

- Lunes: Universidad Católica-Orense. EFE

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