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El independentismo recupera fuelle en la calle pero el factor Aliança agrava su división

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Barcelona, 11 sep (EFE).- El independentismo ha recuperado algo de fuelle en la calle en la edición de este año de la Diada Nacional de Cataluña, en la que la movilización de la ANC ha registrado mayor afluencia que el año pasado, pero el auge de Aliança Catalana ha puesto de manifiesto la división en las filas soberanistas.

Más de 57.000 personas -según cifras oficiales de las policías locales- han participado en la triple manifestación -Barcelona, Girona y Amposta (Tarragona)- convocada por la ANC en esta Diada.

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Según fuentes de la Guardia Urbana de Barcelona, unas 45.000 personas se han movilizado en la capital catalana bajo el lema "Hi soc. Hi som. Independència" (Estoy ahí. Estamos ahí. Independencia), eso es, 17.000 más que el pasado año.

En Girona, las autoridades municipales han cifrado en unos 11.000 los participantes en la movilización independentista, mientras que en Amposta ha habido unas 1.600 personas, según la Policía Local.

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En 2025, la ANC también organizó una movilización descentralizada y la cifra total de participantes se quedó en unas 41.000 personas -28.000 en Barcelona, 12.000 en Girona y 1.500 en Tortosa-, aunque la ANC elevó la estimación hasta las 100.000 personas.

La cifra de este 2026 marca, pues, un cambio de tendencia al alza, si bien queda muy lejos de los años más intensos del 'procés' y se sigue situando por debajo de los 60.000 manifestantes de 2024 y de los 115.000 de 2023.

La ANC ha cifrado en más de 130.000 los asistentes totales a las tres movilizaciones de esta Diada: más de 100.000 en Barcelona, unas 15.000 en Girona y unas 13.000 en Amposta (Tarragona).

Al término de la manifestación principal en Barcelona, el presidente de la ANC, Josep Vila, ha anunciado en su discurso que convocará una cumbre con las entidades civiles independentistas para preparar una "gran movilización" para la Diada del año que viene, cuando se cumplirán 10 años del 1-O, como "primer gran paso de un nuevo embate" para conseguir la independencia.

El acto político de la ANC ha terminado con la quema de una bandera española en el escenario, a la que han prendido fuego tres encapuchados.

Pese a los llamamientos a la unidad, uno de los grandes protagonistas de esta Diada ha sido Aliança Catalana, la formación de extrema derecha independentista que lidera la alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ahora con solo dos escaños en el Parlament y a la que las últimas encuestas sitúan ya como segunda fuerza.

Ya ayer jueves, en la víspera de la Diada, Aliança estuvo en el foco de las tensiones en el independentismo, al organizar un acto encabezado por Orriols en el Fossar de les Moreres -lugar simbólico de recuerdo a los caídos en la defensa de Barcelona frente a las tropas borbónicas en 1714- que intentaron boicotear manifestantes convocados por organizaciones del entorno de la CUP.

Los Mossos d'Esquadra desplegaron un nutrido dispositivo para evitar choques, aunque al final hubo momentos de tensión, cargas policiales y tres detenidos.

Orriols ha acudido también a la movilización de la ANC en Barcelona, dentro del bloque de manifestantes de Aliança.

Al acabar los discursos en la plaza Catalunya de Barcelona y disolverse el acto, ha habido también algunos momentos de tensión y Orriols, que es diputada en el Parlament, ha tenido que abandonar la manifestación escoltada por agentes de los Mossos.

Los llamamientos a combatir los discursos de "odio" y las apelaciones a la convivencia en Cataluña frente al ascenso de la extrema derecha han marcado las intervenciones de representantes de instituciones, partidos y entidades en las ofrendas florales al monumento a Rafael Casanova, en Barcelona.

En otro punto de Barcelona, en el entorno de la plaza Mossèn Jacint Verdaguer, los Mossos han cargado en varias ocasiones para evitar el enfrentamiento directo entre manifestantes neonazis y antifascistas.

La organización ultra Núcleo Nacional había convocado para este viernes, Diada Nacional de Cataluña, una concentración con el lema "Catalanidad es Hispanidad" ante el monumento a Verdaguer, hasta donde se han desplazado un millar de manifestantes antifascistas convocados por la Organización Juvenil Socialista (OJS). EFE

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