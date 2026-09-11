Espana agencias

Antonelli: Es un circuito muy chulo para pilotar, es un verdadero desafío

Guardar

Madrid, 11 sep (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), el líder más joven de todos los tiempos, que este viernes fue el más rápido en los primeros entrenamientos libres de la historia del Madring, declaró en el nuevo circuito semiurbano de Madrid que éste "es muy chulo para pilotar" y que "es un verdadero desafío".

"Éste es nuestro primer día en pista en Madrid y es un circuito muy chulo para pilotar. Es un verdadero desafío para nosotros como pilotos, con muchas curvas de alta velocidad y con los muros muy cerca", manifestó Antonelli, de 20 años, que viene de exhibirse con una sensacional remontada en Monza, donde, ante sus compatriotas, logró su séptima victoria en la F1, todas este año.

PUBLICIDAD

"Hay que ser muy preciso con las trazadas y tener buen control de la frenada; es muy fácil bloquear las ruedas, ya que hay muchos puntos donde se frena y se gira al mismo tiempo. Es un reto divertido que estoy disfrutando", comentó el joven boloñés, que lidera el Mundial con 267 puntos, 66 más que su compañero, el inglés George Russell, que acabó la jornada con el quinto tiempo, a 337 milésimas.

"Hemos tenido un buen primer día aquí, pero aún queda mucho trabajo por hacer con miras al resto del fin de semana", opinó Antonelli, que puede convertirse en el tercer italiano de la historia y en el primero, 73 años después de que lo hiciese por última vez Alberto Ascari, en ganar el Mundial de Fórmula Uno.

PUBLICIDAD

"Va a ser difícil cuidar los neumáticos el domingo y adelantar probablemente será un verdadero desafío", opinó.

"Eso hace que nuestro trabajo a una vuelta de mañana por la mañana sea aún más importante. Nos centraremos en ello durante la noche, pero también en asegurarnos de tener un buen coche de carreras para el domingo", manifestó Antonelli después de marcar la vuelta rápida del día en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de España. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El bulo del payaso que atemorizaba a los vecinos de Rivas Vaciamadrid: la Guardia Civil desmiente las imágenes virales

Las fuerzas de seguridad desmontan la farsa tras vigilar las cámaras del municipio y centran ahora sus pesquisas en identificar a los autores de las imágenes manipuladas

El bulo del payaso que atemorizaba a los vecinos de Rivas Vaciamadrid: la Guardia Civil desmiente las imágenes virales

Qué ocurre si no puedes mostrar el carnet de conducir en miDGT: multas y cómo acreditar que está vigente

Un fallo de batería, cobertura o acceso a la aplicación puede dificultar la identificación durante un control de tráfico

Qué ocurre si no puedes mostrar el carnet de conducir en miDGT: multas y cómo acreditar que está vigente

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de la exgimnasta Almudena Cid a Gonzo y Carlos Chamarro o la modista Cósima Ramírez

Los cuatro famosos acompañarán a Roberto Leal desde este viernes 11 de septiembre hasta el próximo martes 15

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de la exgimnasta Almudena Cid a Gonzo y Carlos Chamarro o la modista Cósima Ramírez

La DGT avisa: a partir del 1 de octubre te pueden multar con 200 euros si adelantas en esta situación

La medida cambia las reglas de circulación en condiciones adversas y busca evitar bloqueos en las principales vías

La DGT avisa: a partir del 1 de octubre te pueden multar con 200 euros si adelantas en esta situación

Así fue la historia de amor de Astrid de Noruega con Johan Martin, jugador olímpico: una huelga real, la pérdida de su título y más de medio siglo juntos

La princesa, fallecida este 11 de septiembre, desafió a la realeza y a la Iglesia para casarse con un plebeyo divorciado

Así fue la historia de amor de Astrid de Noruega con Johan Martin, jugador olímpico: una huelga real, la pérdida de su título y más de medio siglo juntos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué ocurre si no puedes mostrar el carnet de conducir en miDGT: multas y cómo acreditar que está vigente

Qué ocurre si no puedes mostrar el carnet de conducir en miDGT: multas y cómo acreditar que está vigente

La DGT avisa: a partir del 1 de octubre te pueden multar con 200 euros si adelantas en esta situación

Vivas asegura que en la Delegación le “ponían cara rara” y que Moncloa le pidió que dejara de llamar tras reclamar la emergencia nacional para Ceuta

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

Irene Montero presenta este sábado su candidatura para liderar las izquierdas en las generales

ECONOMÍA

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

Facua denuncia a El Corte Inglés por comercializar una camiseta de niña con un mensaje de “connotaciones pedófilas”

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

Una mujer es despedida por ‘trabajar’ en el concesionario de su pareja mientras estaba de baja: la justicia obliga a recontratarla porque solo hizo tareas “marginales”

DEPORTES

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

La tarjeta negra, la última revolución en el fútbol: qué significa y cuándo se utilizará

Madring enseña los dientes: Mercedes manda y Alonso y Sainz empiezan lejos de la cabeza en un estreno prudente

Fernando Alonso, antes del Gran Premio en Madrid: “En mi debut en la Fórmula 1, mi familia veía mis carreras en un canal alemán”

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Quiere sentirse futbolista”