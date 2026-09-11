Antonelli: Es un circuito muy chulo para pilotar, es un verdadero desafío

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Madrid, 11 sep (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), el líder más joven de todos los tiempos, que este viernes fue el más rápido en los primeros entrenamientos libres de la historia del Madring, declaró en el nuevo circuito semiurbano de Madrid que éste "es muy chulo para pilotar" y que "es un verdadero desafío".

"Éste es nuestro primer día en pista en Madrid y es un circuito muy chulo para pilotar. Es un verdadero desafío para nosotros como pilotos, con muchas curvas de alta velocidad y con los muros muy cerca", manifestó Antonelli, de 20 años, que viene de exhibirse con una sensacional remontada en Monza, donde, ante sus compatriotas, logró su séptima victoria en la F1, todas este año.

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"Hay que ser muy preciso con las trazadas y tener buen control de la frenada; es muy fácil bloquear las ruedas, ya que hay muchos puntos donde se frena y se gira al mismo tiempo. Es un reto divertido que estoy disfrutando", comentó el joven boloñés, que lidera el Mundial con 267 puntos, 66 más que su compañero, el inglés George Russell, que acabó la jornada con el quinto tiempo, a 337 milésimas.

"Hemos tenido un buen primer día aquí, pero aún queda mucho trabajo por hacer con miras al resto del fin de semana", opinó Antonelli, que puede convertirse en el tercer italiano de la historia y en el primero, 73 años después de que lo hiciese por última vez Alberto Ascari, en ganar el Mundial de Fórmula Uno.

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"Va a ser difícil cuidar los neumáticos el domingo y adelantar probablemente será un verdadero desafío", opinó.

"Eso hace que nuestro trabajo a una vuelta de mañana por la mañana sea aún más importante. Nos centraremos en ello durante la noche, pero también en asegurarnos de tener un buen coche de carreras para el domingo", manifestó Antonelli después de marcar la vuelta rápida del día en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de España. EFE

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