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72-79. El Bilbao Basket se impone al anfitrión

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Burgos, 11 sep (EFE).- El Surne Bilbao Basket se impuso este viernes al San Pablo Burgos (72-79) en un duelo en el que los locales fueron capaces de reaccionar tras verse 13 puntos abajo, pero terminaron cediendo ante el mayor acierto y la profundidad de banquillo del conjunto vizcaíno en los minutos decisivos.

El partido comenzó con el Bilbao Basket mandando y el San Pablo agarrándose al partido a base de triples y, aunque llegó a marcharse el equipo de Porfi Fisac por delante en el marcador al final del primer cuarto (22-18), el conjunto de Ponsarnau puso la directa y del 24-21 pasó al 24-37.

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Esta situación obligó al equipo burgalés a reaccionar y fue DJ Steward el que llevó el partido al descanso con solo cinco puntos de desventaja (37-42).

Tras el paso por los vestuarios, las fuerzas se igualaron, mostrando sus virtudes en ataque el equipo burgalés liderado por Steward.

Sin embargo, el conjunto de Bilbao estuvo más acertado y aprovechó su mayor rotación en los minutos decisivos para llevar el partido hasta el 72-79 definitivo.

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- Ficha técnica:

72 - San Pablo Burgos (22+15+20+15): Chase Audige (5), Ziga Samar (5), Rubén Guerrero (9), Chris Sengfelder (10), Joaquín Taboada (0) -cinco inicial-, Marcos Bella (-), DJ Steward (17), Pablo Almazán (0), Dani Díez (5), Dusan Radosavljevic (2), Sekou Doumbouya (12), Raúl Lobaco (7).

79 - Surne Bilbao Basket (19+23+17+20): Margiris Normantas (2), Darrun Hilliard (7), Luje Petrasek (9), Adam Somogyi (2), Bastien Vautier (10) -cinco inicial-, Harald Frey (11), Dan Duscak (3), Nate Darling (10), Manex Ansorregi (5), Martín Krampelj (0), Ondrej Hustak (0), Aleix Font (15), Tryggvi Hlinason (5).

Árbitros: Sergio Manuel, Jorge Martínez y Rubén Sánchez Mohedas.

Incidencias: primer encuentro del Trofeo San Pablo Burgos disputado en el Coliseum Burgos ante 2.543 espectadores. EFE

vfr/mr/ism

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