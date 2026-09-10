Tebas cuestiona desmentido de FIFA: "Se ha convertido casi en una política institucional"

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Madrid, 10 sep (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, cuestionó que "el desmentido se ha convertido casi en una política institucional de esta FIFA", después de que este organismo negara que la final del Mundial 2030 se vaya a jugar en Casablanca, como aseguró este jueves el presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos.

Tebas criticó en redes sociales el proceder de la FIFA y su desmentido a la afirmación del dirigente marroquí, Fouzi Lekjaa, a la vez que advirtió de la relevancia de su figura en el mundo del fútbol y también en el gobierno de Marruecos, que organizará el Mundial junto a España y Portugal.

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"El desmentido se ha convertido casi en una política institucional de esta FIFA. Ahora califica de «falso y engañoso» que la final del Mundial 2030 vaya a disputarse en Marruecos. El pequeño problema es quién lo ha dicho", escribió.

La reacción de Tebas se produjo después de que el presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, señalara hoy en un acto electoral que "la provincia de Benslimán (en la región de Casablanca donde se construye el estadio) es la que tendrá el honor de organizar la final del Mundial de 2030" y de que la FIFA reiterara que la decisión se tomará en su debido momento, como mantuvo el pasado 5 de agosto.

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El presidente de LaLiga insistió en que "no es un periodista, ni un rumor de redes sociales". "Es Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, miembro del Consejo de FIFA y ministro delegado encargado del Presupuesto del Gobierno de Marruecos. Lekjaa afirma que la final será en Casablanca. FIFA dice que es falso. Entonces, ¿quién miente?", se preguntó.

En su mensaje también cuestionó si "¿debemos creer, una vez más, el desmentido oficial de la FIFA de Infantino?"

"Ya conocemos el método. En el Mundial, Trump llamó a Infantino por la tarjeta roja a Balogun. FIFA nos aseguró que la llamada no había influido en absolutamente nada. Después, casualmente, la sanción cambió y Balogun pudo jugar. Pero aquello tampoco tenía nada que ver con nada. Ahora otro desmentido. Quizá dentro de poco FIFA tenga que crear una nueva sección en su web: “Desmentidos vigentes”. Con fecha de publicación y, sobre todo, fecha de caducidad", añadió.

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El presidente de LaLiga subrayó que "cuando una institución convierte el desmentido en costumbre, llega un momento en que el problema ya no es lo que desmiente". "El problema es quién se lo cree", concluyó. EFE