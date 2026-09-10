Manuel Ochoa se cuelga la plata en la Copa del Mundo; Joseph Clarke se corona campeón

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La Seu d’Urgell (Lleida), 10 sep (EFE).- El español Manuel Ochoa se ha colgado este jueves la medalla de plata en la prueba de crono individual de kayak cross de la final de la Copa del Mundo que se disputa en La Seu d’Urgell (Lleida), en una jornada en la que el británico Joseph Clarke y la francesa Marjorie Delassus se han proclamado campeones del circuito 2026 de esta modalidad.

Ochoa, de 27 años y perteneciente al Club Teas, ha completado el recorrido en 46,43 segundos, a 52 centésimas de Clarke, vencedor con un tiempo de 45,91, mientras que el checo Matyas Novak ha sido tercero (46,86).

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La medalla de plata permite a Ochoa cerrar la temporada de Copa del Mundo con una tercera posición en la clasificación general de kayak cross individual, con 244 puntos.

"Estoy muy contento porque de cuatro Copas del Mundo que he hecho este año he tenido tres medallas. Creo que es un buen indicador para la confianza y para saber que el nivel está ahí", ha señalado el español en declaraciones a la organización.

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En la prueba masculina, el también español Pau Echaniz, bronce olímpico en K1 en París 2024, ha finalizado en quinta posición con un registro de 47,45 segundos, mientras que David Llorente ha sido 57º (49,83).

En la clasificación general masculina, Echaniz ha terminado decimoquinto, con 122 puntos, y David Llorente, decimoctavo, con 117.

En la competición femenina, la francesa Marjorie Delassus se ha impuesto con un tiempo de 50,24 segundos, por delante de la checa Tereza Kneblova (50,76) y de la francesa Angèle Hug (51,60). Delassus, además, se ha proclamado campeona de la clasificación general de la Copa del Mundo con 265 puntos.

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La mejor española ha sido Maialen Chourraut, octava con 53,22 segundos. La triple medallista olímpica, de 43 años, termina el circuito en la duodécima posición de la general, con 168 puntos. Miren Lazkano ha sido 23ª (55,70) y Laia Sorribes, 40ª (61,83).

La jornada de este jueves en el Parc Olímpic del Segre ha servido además para definir los 42 palistas masculinos y 42 femeninas que disputarán el domingo 13 de septiembre las eliminatorias de kayak cross, en las que los participantes se enfrentarán en carreras de cuatro en cuatro.

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La competición continuará este viernes con el slalom de kayak (K1), con las rondas clasificatorias por la mañana y las finales por la tarde. EFE

avm/xsf/apa