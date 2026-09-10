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Lanzan 'Acción por Doñana' para sensibilizar sobre el valor de proteger el espacio natural

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Huelva, 10 sep (EFE).- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha lanzado 'Acción por Doñana. Protegiendo lo nuestro', la primera campaña de publicidad institucional del Gobierno de España para concienciar sobre la necesidad de conservar Doñana y su entorno.

La iniciativa busca sensibilizar a la población de su área de influencia socioeconómica sobre el deterioro ambiental del espacio natural, y pone en valor el papel clave de la acción colectiva para revertir su situación de la mano de la transición ecológica y la diversificación económica, ha informado el ministerio en una nota.

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Esta campaña forma parte del Marco de Actuaciones para Doñana por lo que, gracias a la misma, a través de un vídeo insertado en un QR, se puede acceder a información sobre los avances de esta estrategia integral del Gobierno, dotada con más 700 millones de euros y la participación de hasta trece ministerios.

Asimismo, está incluida Plan de Comunicación y Publicidad Institucional 2026. La acción se desarrollará hasta el próximo 30 de octubre de 2026.

Se implementará en medios de comunicación impresos generales y especializados, radios, centros comerciales, mobiliario urbano y mupis, monopostes en las principales vías de comunicación, así como en los autobuses interurbanos y las pantallas de las estaciones de trenes de las tres provincias en las que el espacio natural cuenta con superficie: Huelva, Sevilla y Cádiz.

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La idea creativa clave de esta acción es sensibilizar a través de un mensaje claro, directo y sencillo, en donde se conecta la protección medioambiental con la vida cotidiana de la población y se les involucra en la transición ecológica necesaria para hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta Doñana, así como los pueblos y ciudades de su entorno.

"Doñana no tiene dueño. Por eso entre todos queremos recuperar sus ecosistemas y reforzar su protección", afirma el texto que acompañan a una atractiva gráfica que incorpora un paisaje emblemático del espacio protegido, como son las marismas.

El Gobierno de España impulsa, a través del Miteco, el Marco de Actuaciones para Doñana que aborda de forma complementaria la recuperación ambiental del espacio y el desarrollo sostenible de su área de influencia.

El Marco de Actuaciones Medioambientales está orientado principalmente a la recuperación de los recursos hídricos, la restauración ecológica y la conservación de la biodiversidad. Por su parte, el Marco de Actuaciones para el Desarrollo Territorial Sostenible amplía este enfoque a las dimensiones social y económica.

En conjunto, ambos marcos contemplan una inversión directa de 745,3 millones hasta 2028 y cuentan con la participación de 13 ministerios. La Oficina Técnica de Doñana coordina e impulsa la ejecución de las actuaciones desde el territorio. EFE

lra/vg/icn

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