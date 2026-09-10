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Bustinduy ve de "máxima gravedad" las palabras de Aznar por la crisis de Ceuta

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León, 10 sep (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha criticado este jueves las palabras del expresidente José María Aznar en las que ha vinculado la crisis migratoria de Ceuta a la enajenación de la amistad de aliados relevantes, que ha calificado como de "máxima gravedad".

Bustinduy, que ha atendido a los periodistas durante la presentación de la temporada de viajes del Imserso 2026-2027 en León, ha querido saber a qué se refiere exactamente Aznar y cuál es la posición de la derecha española ante las declaraciones que se han hecho desde Israel o Estados Unidos sobre Ceuta, Melilla y la entrada de miles de personas a través de la frontera.

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El ministro ha calificado como una "buena decisión" el ejercicio de transparencia llevado a cabo por el Gobierno y, en particular, por el presidente Pedro Sánchez durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados de "cuántos informes han existido de una situación absolutamente grave".

"Creo que está bien que en una situación que la ciudadanía pueda conocer lo que ha sucedido y lo que ha dicho cada quien", ha afirmado, antes de incidir en que "lo único importante en este momento" es atender y resolver la situación en la ciudad autónoma, para aliviar la tensión cuanto antes.

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En concreto, se ha referido a las 500 niñas, muchas de ellas menores de 13 años, que "siguen ahora mismo en una situación muy compleja" y que, a su juicio, deberían ser trasladadas desde Ceuta a otros territorios españoles, lo que rechazan las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

Ante las preguntas sobre las comunicaciones entre el Gobierno y organismos de seguridad e inteligencia, como el CNI, ante la llegada de miles de personas desde territorio marroquí, el ministro se ha centrado la necesidad de buscar mecanismos de actuación para que crisis como la del 30 de julio no vuelvan a repetirse.

En este sentido, ha reconocido que le hubiera gustado encontrar una "mayor predisposición" por parte de los partidos y de los líderes políticos para arrimar el hombro por defender el interés general, ya que la refriega partidista y el intento de instrumentalizar esta situación "por el beneficio a cortísimo plazo" resulta, en su opinión, "algo miope".

En su intervención, Bustinduy también ha valorado la concesión de 114,7 millones de euros a España en una ayuda de emergencia para Ceuta, aunque ha reconocido que le hubiera gustado que se diera "con mayor celeridad".

Además, ha lamentado la falta de apoyo de algunos socios europeos, que sí recibieron el apoyo diplomático de España ante ataques a su soberanía, como en los casos de Italia, Groenlandia, Polonia y Finlandia.

"España ha estado ahí, inmediatamente, brindando su apoyo y su compromiso con nuestros socios, algo que quizá, ante la situación de la gravedad que estaba sucediendo en Ceuta, pues no sucedió de la manera que nos habría gustado que sucediera", ha reconocido. EFE

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