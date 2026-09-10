Buitrago: "Solo queda atacar y luchar hasta el final"

Guardar

Jerez de la Frontera (Cádiz), 10 sep (EFE).- El colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), líder de la montaña, salvó el escollo de la contrarreloj individual y ahora tiene claro ante las dos inminentes etapas de montaña que solo le queda "Atacar y luchar hasta el final".

"Es de las primeras cronos que me tomo con tranquilidad. Estoy contento de que ya empezamos la recta final. Quedan tres etapas complicadas; dos finales en alto y nos toca cumplir a nosotros los escaladores", señaló el ciclista bogotano.

PUBLICIDAD

Según explicó Buitrago en meta, "ahora el plan es atacar, atacar y luchar hasta el final. Son dos etapas tácticas y muy complicadas, muy largas. Todos estamos cansados pero con muchísimas ganas de hacer las cosas bien.", concluyó. EFE