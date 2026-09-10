Bortoleto: Es un circuito exigente, pero soy optimista"

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Redacción deportes, 6 sep (EFE).- El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), declaró este jueves en el Madring, sede del Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, que la nueva pista semi-urbana madrileña "es un circuito exigente", pero que es "optimista".

"Creo que es un circuito muy exigente. Tiene muchas curvas ciegas y peraltes pronunciados. Será interesante ver cómo nos adaptamos como pilotos y, al mismo tiempo, cómo configuramos el coche. Pero soy optimista", manifestó, durante la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar este jueves en el nuevo circuito de la capital de España, Bortoleto, nacido hace 21 años en Osasco (Sao Paulo).

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"Creo que va a ser un buen fin de semana. En el simulador, al menos, el circuito era muy divertido de pilotar. Hay que frenar mucho. Ése es el tipo de circuitos que me gustan. Así que sí, tengo muchas ganas de volver al circuito mañana para probarlo ya de una vez", comentó el paulista, cuyo equipo, ha reclamado una posible acción irregular en Monza (Italia), el pasado domingo, del japonés Yuki Tsunoda (RB), que, en caso de ser descalificado el asiático, le otorgaría la décima plaza a él.

"Las reglas son las reglas. Cuando un piloto provoca una segunda vuelta de formación, debe salir desde el 'pit lane'. Y en ese caso, Yuki (Tsunoda) no lo hizo. Así que creo que esa es la razón por la que Audi está apelando", comentó.

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"Estamos apelando los resultados. Para nosotros, cuenta como un punto si recuperamos la posición. Así que cada punto cuenta. Y quiero decir, al final del día, lo correcto es correcto. Y creo que ete año ua he tenido numerosos undécimos puestos. Demasiados, sí", declaró Bortoleto, que es decimocuarto en el Mundial, con diez puntos. EFE