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Vox exige activar el 102 de la Constitución para juzgar a Sánchez por traición

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Madrid, 9 sep (EFE).- La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha exigido este miércoles a los diputados que permitan la activación del artículo 102 de la Constitución para que el Tribunal Supremo pueda juzgar al Gobierno de Pedro Sánchez por "traición" después de la publicación de 40 documentos sobre la crisis de Ceuta.

En declaraciones en la Cámara, Millán ha insistido en que los informes desclasificados "no revelan ninguna sorpresa" y acreditan lo que ya se sabía: "Vuelven a mentir, es una mentira criminal y un acto de traición".

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A la vista de los informes, la dirigente de Vox ha señalado que el CNI cumplió con su obligación, advirtiendo al Ejecutivo de lo que iba a suceder.

Ha señalado que el Ejecutivo debe ser juzgado, asumir su responsabilidad penal "por saber lo que iba a ocurrir, por no hacer nada para evitarlo y por colaborar con el invasor, que es Marruecos".

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Según Millán, Marruecos cometió un acto "de guerra híbrida" y además, en este momento -ha asegurado- ha puesto una puerta en una zona de soberanía española "para bloquear la devolución de inmigrantes marroquíes, mientras el Gobierno sigue diciendo es un socio fiable". EFE

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