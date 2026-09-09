Sinuhé Fernández: "Entrar en la escapada en nuestra obligación como equipo invitado"

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Sevilla, 9 sep (EFE).- El asturiano Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH), protagonista de la 17 etapa con una escapada de más de 175 km en compañía del francés Enzo Paleni, se mostró orgulloso por su quinto intento en la Vuelta, "una obligación que hay que asumir como equipo invitado".

"Sabía que no había opción de ganar, pero era nuestra obligación como equipo invitado, dejarnos ver. No sabíamos cómo iban a responder por detrás, pero el Visma tenía que responder. Me entendí bien con Paleni, que fue más fuerte que yo y me reventó. Una pena no llegar, lo intentaré otro día", dijo Sinuhé en la meta de Sevilla.

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Sinuhé se planteó la fuga "como un día de entrenamiento" y tuvo tiempo para "ir pensando en cosas, hablas con el coche, con el rival para apretar el ritmo ....la zona central fue muy pesada".

"Ha sido una etapa llana y con calor, me venía bien y yo estoy aquí para eso. Estoy contento con la Vuelta, quedan 4 días y voy a recuperar en la crono para terminar bien", concluyó. EFE

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