Rufián pide no tratar a los ceutíes como "fachas" o "locos", tras hablar Marlaska de "inseguridad subjetiva" en Ceuta

25/06/2026 El diputado de ERC, Gabirel Rufián, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). El debate parlamentario se centra hoy en dos temas principales: la reforma del Reglamento del Congreso presentada conjuntamente por ERC, Junts, Podemos, BNG y Compromís para rebajar las exigencias y requisitos necesarios para constituir un grupo parlamentario propio, y el traspaso de la AP-9 a Galicia. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha confesado este miércoles que desconoce a qué se refiere el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska cuando habla de una sensación de "inseguridad subjetiva" en Ceuta, pero ha pedido que no se trate a la población de la ciudad autónoma como si fueran "fachas" o "locos".

Lo ha dicho en los pasillos del Congreso al ser preguntado por esa expresión utilizada por el titular de Interior y si entiende que haya molestado a los ceutíes. "No sé qué es inseguridad subjetiva. Sinceramente, no lo sé", ha respondido.

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En todo caso, ha aprovechado para dejar claro que los ceutíes "merecen que no se les trate de fachas ni de locos" y también para insistir en que la inmigración debe hacerse con "orden" mediante "flujos migratorios legales".