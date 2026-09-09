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‘Rueda la letra’ (8%) vuelve a caer en su segunda tarde y ‘Pasapalabra’ (16,1%) arrasa tras el inesperado adiós de Javier

El nuevo concurso de Carlos Sobera pierde 1,1 puntos en Telecinco pese a retrasar su emisión, mientras el programa de Roberto Leal lidera su franja en una tarde complicada para Mediaset

Javier, concursante de 'Pasapalabra' (Atresmedia)
Javier, concursante de 'Pasapalabra' (Atresmedia)
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Rueda la letra no consigue remontar el vuelo en Telecinco. El nuevo concurso diario presentado por Carlos Sobera afrontaba este martes su segunda tarde en la cadena y vuelve a quedarse por debajo de la barrera del 10%. El formato registra un 8% de cuota de pantalla y 587.000 espectadores, lo que supone una caída de 1,1 puntos y 37.000 seguidores respecto a su estreno.

El dato confirma las dificultades de la nueva apuesta de Mediaset para hacerse un hueco en una franja especialmente competitiva.

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Además, el programa se mantiene como la tercera opción de su horario, por detrás de La 1 y Antena 3. Al otro lado, Pasapalabra continúa demostrando su fortaleza y firma un 16,1%, en una entrega especialmente emotiva marcada por el inesperado adiós de Javier, uno de sus concursantes más destacados.

'Rueda la letra' en Telecinco (MEDIASET ESPAÑA).
'Rueda la letra' en Telecinco (MEDIASET ESPAÑA).

‘Rueda la letra’ pierde fuelle en su segunda tarde

El concurso de Carlos Sobera llegaba a su segunda entrega después de un estreno que ya había dejado un sabor agridulce. En su debut, Rueda la letra anotó un 9,1%, pero este martes baja hasta el 8%, perdiendo 1,1 puntos en apenas una jornada.

En espectadores, el programa reúne a 587.000 personas, frente a las 624.000 que siguieron su primera entrega. Una pérdida de 37.000 espectadores que deja al formato todavía lejos de los datos que necesitaría para convertirse en una de las grandes bazas de Telecinco para las tardes.

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Además, la cadena decidió mover ligeramente su horario. Rueda la letra arrancó alrededor de 20 minutos más tarde que en su estreno, concretamente entre las 19:18 y las 20:07 horas. El cambio, sin embargo, no se ha traducido en una mejora de sus resultados.

Ciro y Lorenzo planean engañar a Manuel para que firme la licencia en 'La Promesa' (RTVE).
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Durante su emisión, La 1 se impuso con un 11,7% gracias a La Promesa y Malas lenguas, mientras que Antena 3 alcanzó un 10,6% con Y ahora Sonsoles y los primeros minutos de Pasapalabra. De esta forma, el concurso de Sobera vuelve a quedar relegado a la tercera posición de su franja.

El problema de Telecinco se extiende, además, a buena parte de su tarde. El verano se mueve se queda en un 5,5% y 463.000 espectadores, mientras que El diario de Jorge firma un 6,5% y 475.000. Después de Rueda la letra, eso sí, ¡Allá tú! consigue elevar ligeramente los datos de la cadena hasta un 9,4% y 800.000 espectadores.

‘Pasapalabra’ se dispara tras el adiós de Javier

Mientras Telecinco intenta encontrar la fórmula para impulsar su nueva apuesta, Pasapalabra vuelve a sacar músculo en Antena 3. El concurso presentado por Roberto Leal alcanza un 16,1% de cuota de pantalla, manteniéndose como uno de los grandes referentes de la tarde televisiva.

La entrega de este martes tenía, además, un ingrediente especial para los seguidores del formato: la despedida de Javier, uno de los concursantes que se había convertido en uno de los rostros más reconocibles del programa. Su inesperado adiós puso el broche a una tarde especialmente intensa para el concurso.

El dato cobra todavía más importancia en un momento en el que Pasapalabra comparte franja con una nueva propuesta que apuesta también por la competición con letras. Las similitudes entre ambos formatos han provocado, de hecho, una importante polémica desde antes incluso de que Rueda la letra llegara a la parrilla.

La batalla entre ‘Rueda la letra’ y ‘Pasapalabra’ también llega a los tribunales

La audiencia no es el único frente abierto para el nuevo concurso de Telecinco. Atresmedia y la productora de Pasapalabra preparan acciones legales contra Mediaset por las similitudes que consideran que existen entre el formato de Carlos Sobera y el concurso de Roberto Leal.

De esta manera, Rueda la letra afronta sus primeros días en antena con un escenario complicado: sus datos no terminan de despegar y, al mismo tiempo, el formato está en el centro de una batalla legal con uno de los programas más consolidados de la televisión española.

‘El Hormiguero’ se impone a ‘La Revuelta’ en una noche con fútbol

La noche también dejó varios titulares en las audiencias. El Hormiguero volvió a imponerse a La Revuelta en la segunda noche de la temporada, aunque ambos espacios acusaron la competencia del fútbol.

El programa de Antena 3 consiguió un 13,8% y 1.523.000 espectadores, mientras que el espacio de David Broncano se quedó en un 9,7% y 1.107.000. Para La Revuelta, supone además su primer dato por debajo del 10% en lo que va de curso.

El partido entre Real Madrid e Inter de Milán tuvo buena parte de la culpa. La emisión en simulcast de Movistar Plus alcanzó un 10% y 1.108.000 espectadores, restando público a las principales ofertas de la televisión en abierto.

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En el resto de la noche, las series turcas volvieron a destacar. El Secreto firmó un 12,9% y 999.000 espectadores, mientras En tierra lejana volvió a hacer historia al alcanzar un 16,8% y 774.000, su máximo histórico de cuota por segundo día consecutivo.

Por su parte, Código 10 mantiene su buen momento en Cuatro con un 11,7% y 678.000 espectadores. Aunque pierde 1,8 puntos respecto a su récord histórico de la semana anterior, encadena dos emisiones por encima del 11%.

Un resultado que también se refleja en el balance de las cadenas: Cuatro volvió a superar a Telecinco, con un 7,6% frente al 6,7%. La cadena principal de Mediaset cierra así una jornada complicada en la que tampoco Cine 5 Estrellas consiguió remontar, con un discreto 6,9% y 480.000 espectadores.

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