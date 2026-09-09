Ponce: “Volver a LaLiga era una oportunidad que no podía rechazar”

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Elche (Alicante), 9 sep (EFE).- El delantero argentino del Elche, Eze Ponce, afirmó este miércoles, durante su presentación oficial, que aceptó la oferta del equipo ilicitano “porque volver a LaLiga era una oportunidad que no podía rechazar”.

El atacante, que firma por una temporada, más otra opcional en función de los objetivos, admitió que el inicio del Elche, con un punto de 12 posibles, “no ha sido el esperado”, pero confió en que el equipo “pueda salir rápido de esta situación”.

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El rosarino, de 29 años, recordó con cariño su paso por el club hace tres temporadas y aseguró que regresa a un lugar en el que tanto él como su familia se sienten “como en casa”.

“Nos sentimos identificados con la ciudad y el club. Cuando salió la oportunidad lo pensamos poco”, dijo Ponce, que añadió que el vestuario cree completamente en su líder, en alusión al entrenador, Martín Anselmi.

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“Confiamos en que vamos a sacar esto adelante”, reiteró el jugador, que elogió la “pasión e intensidad” con la que el preparador argentino transmite y vive el fútbol.

“Quiere que ataquemos y que defendamos todos juntos. Trata de empujarnos a nuestro máximo nivel”, apostilló el delantero, que admitió que está intentando ponerse al nivel físico del resto del grupo tras competir en una liga diferente como la estadounidense.

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Ponce reconoció que el Elche debe corregir errores en defensa y ataque y dio máxima prioridad a los objetivos colectivos por encima de los personales.

“Lo primero es comenzar a ganar partidos para estar en una mejor posición y terminar la temporada con el Elche en el lugar que se merece”, finalizó. EFE

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(foto)