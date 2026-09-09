PNV dice que lo que contenido en los informes de Ceuta es "preocupante para el Gobierno"

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Madrid, 9 sep (EFE).- La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha señalado este miércoles que la información contenida en los informes publicados sobre la crisis de Ceuta es "preocupante para el propio Gobierno".

En declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja, ha indicado que la preocupación es "importante" tras los informes conocidos esta tarde porque están "corroborando" esa versión que -ha dicho- han dado "todos los grupos políticos, excepto el Gobierno, de que Marruecos tiene algo que ver con lo que ha estado pasando, que está implicado en esta llegada masiva" a Ceuta.

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Ha insistido en que es preocupante además que el Ejecutivo no haya interpretado bien la información que le llegaba por parte de los servicios de información y las fuerzas de seguridad del Estado.

Por último, ha indicado que van a analizar los documentos con sosiego para hacer una valoración más profunda sobre la situación. EFE