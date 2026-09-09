Neuer: "Sabemos que tendremos un rival fuerte con el Bodo/Glimt"

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Berlín, sep (EFE).- El meta y capitán del Bayern Múnich, Manuel Neuer, dijo este miércoles que sabe que mañana tendrán un rival fuerte en el partido contra el Bodo/Glimt, un equipo con jugadores que ha mostrado que no se amedrentan ante grandes nombres.

"Sabemos que nos enfrentaremos a un rival fuerte. Casi todos son noruegos, tienen espíritu de lucha pero también saben jugar al fútbol. Han mostrado que no se amedrentan ante los grandes nombres. Estamos advertidos, sabemos como han jugado ante otros grandes equipos. Juegan sin miedo y no tienen nada que perder", aseguró.

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Una de las claves para el Bayern en el partido, según Neuer, será la intensidad y el ritmo que se le imponga al partido. "Si imponemos el ritmo adecuado y logramos cansar al rival tendremos la posibilidad de explotar puntos débiles", dijo.

Para Neuer está probablemente será su última temporada como profesional y asegura que, aunque para él significaría mucho ganar su tercera Liga de Campeones, no quiere hablar demasiado de títulos al comienzo de la temporada.

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"Enfrento la temporada pensando en las metas más altas que podemos alcanzar- Tenemos el potencial y esa fue una de las razones por las que decidí seguir. Personalmente significaría todo para mi ganar la tercera Liga de Campeones. Pero no quiero hablar demasiado de títulos. Ahora estamos al comienzo y sabemos que tenemos un difícil partido por delante", señaló.EFE