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Muere una mujer de 63 años ahogada durante las fuertes lluvias en Felanitx (Mallorca)

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Palma, 9 sep (EFE).- Una mujer de 63 años ha fallecido ahogada este miércoles en Felanitx durante el episodio de fuertes lluvias que ha afectado a Mallorca, después de haber resbalado o tropezado cuando salía de su vivienda y se dirigía a trabajar.

La principal hipótesis es que la víctima ha perdido la vida en la vía pública, en la calle de Bellpuig, a causa de las condiciones provocadas por la lluvia y luego se ha ahogado, aunque las circunstancias exactas del fallecimiento están pendientes de determinar, han informado a EFE desde la Guardia Civil.

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El instituto armado ha activado el protocolo judicial y el Equipo Territorial de Policía Judicial del puesto de Manacor se ha desplazado hasta el lugar para investigar las circunstancias del suceso.

El Ayuntamiento de Felanitx, que ha confirmado el fallecimiento de su vecina durante el episodio del aguacero, ha trasladado sus condolencias a la familia de la víctima.

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Ante el episodio de lluvias y como medida de prevención, el consistorio ha decidido además suspender todos los actos de las fiestas de la localidad Cas Concos previstos para este miércoles.

El fallecimiento de esta vecina de Felanitx se produce en una jornada marcada por las lluvias torrenciales y las fuertes rachas de viento que han causado numerosas incidencias en distintos puntos de Mallorca, la mayoría por caída de árboles e inundaciones. EFE

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