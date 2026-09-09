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Mónica García acusa al PP de hostigar a los migrantes para "engordar las urnas de Vox"

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Madrid, 9 sep (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha preguntado este miércoles al PP si va "a seguir usando la legítima preocupación y el miedo de los ceutíes" para continuar "hostigando a las personas migrantes, seguir deshumanizándolas, seguir alentando las agresiones a los periodistas y engordando las urnas de Vox".

En la sesión plenaria del Congreso y en respuesta a una pregunta de la diputada del PP Carmen Fúnez sobre si el Ministerio ha hecho todo lo necesario durante la crisis de Ceuta, García ha añadido que "el señor Abascal no da palo al agua", pero ha pedido al PP "que no le hagan su trabajo".

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García ha instado a los populares a "hacer algo por Ceuta" y les ha preguntado si van a albergar a los niños y niñas, "como manda la ley en las comunidades que presiden" o si van a facilitar espacios humanitarios.

Por su parte, la diputada del PP ha reprochado a la ministra que no haya en Ceuta refuerzos en el personal sanitario y ha criticado al Ministerio por contabilizar como refuerzos las sustituciones de verano y las renovaciones de contrato.

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Fúnez también ha dicho a la ministra que fueron las comunidades autónomas del PP las que han puesto las 45.000 vacunas para Ceuta porque Sanidad "estaba incumpliendo la estrategia de vacunas y no tenía reservas".

A esto, la ministra ha respondido que "las vacunas no son del Partido Popular, son de los pacientes" y ha ironizado con la "falta de comprensión lectora" de los populares: "Parece que no solo la tienen los alumnos", ha concluido. EFE

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