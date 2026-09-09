Las Ligas Europeas piden a la UE un marco normativo específico contra emisiones ilegales

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Madrid, 9 sep (EFE).- Las Ligas Europeas reclamaron este miércoles a la UE un marco normativo específico para proteger las transmisiones en directo de contenidos de fútbol y poder actuar con rapidez contra las emisiones ilegales.

Representantes del colectivo "European Leagues", del que forma parte LaLiga española, abordó el problema de la lucha contra la piratería en el fútbol con la vicepresidenta ejecutiva de la UE, la finlandesa Henna Virkkunen, en una reunión en Bruselas.

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Las Ligas respaldaron en el encuentro la necesidad de una acción legislativa específica a nivel de la UE para abordar este desafío y pidieron que el marco normativo de la UE aporte mayor claridad sobre lo que significa una acción «diligente» en el contexto de la piratería de deportes en directo.

El objetivo, explicaron, es garantizar que, tras una notificación válida, las transmisiones ilegales puedan retirarse con la rapidez suficiente para proteger la ventana de emisión en directo.

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En un comunicado, las Ligas defendieron que esta actuación no abarca simplemente la protección de los derechos comerciales y recordaron que los ingresos procedentes de las retransmisiones legítimas sustentan la inversión en toda la pirámide del fútbol: desde los clubes y competiciones profesionales hasta el fútbol base, impulsados por los mecanismos de solidaridad del deporte profesional.

"European Leagues agradecen la oportunidad de dialogar con la vicepresidenta Virkkunen y la Comisión Europea y esperan mantener una colaboración constructiva para garantizar que la política de la EU ofrezca una respuesta legislativa efectiva a la piratería deportiva", aseguraron. EFE

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