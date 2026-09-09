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La Inteligencia militar vio a Marruecos "negligente y pasivo" y valoró que "intentará explotar" la crisis de Ceuta

21/08/2026 Varios inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Ceuta sigue afrontando una grave crisis humanitaria después de la histórica entrada masiva de más de 70.000 migrantes a nado por el Tarajal durante los días 30 y 31 del pasado mes de julio. Aunque actualmente el despliegue policial y el refuerzo de la frontera por parte de las autoridades marroquíes han conseguido frenar las entradas, la ciudad autónoma sigue enfrentando una grave crisis humanitaria, sanitaria y de seguridad. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press
21/08/2026 Varios inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Ceuta sigue afrontando una grave crisis humanitaria después de la histórica entrada masiva de más de 70.000 migrantes a nado por el Tarajal durante los días 30 y 31 del pasado mes de julio. Aunque actualmente el despliegue policial y el refuerzo de la frontera por parte de las autoridades marroquíes han conseguido frenar las entradas, la ciudad autónoma sigue enfrentando una grave crisis humanitaria, sanitaria y de seguridad. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press
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El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) valoró como "muy probable" que las autoridades marroquíes no favorecieran "activamente" la "oleada migratoria", pero sí que hubieran "actuado de forma negligente y pasiva", y no descartó que Rabat "intentara explotar" la situación "en beneficio de sus intereses estratégicos".

Así lo hizo en un informe llamado 'Crisis migratoria en plazas e islas de soberanía española en el norte de África', emitido el mismo 30 de julio, día de la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos a Ceuta y hecho público este miércoles, en el que analiza el suceso.

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El CIFAS tilda la situación en la frontera de Ceuta con Marruecos de "caos migratorio" y ubica el inicio de una "crisis migratoria" desde el 25 de julio, con la llegada de alrededor 1.700 inmigrantes por vía marítima desde Marruecos hasta Ceuta, "y una cantidad indefinida de intentos de acceso".

También, recoge que "en paralelo, se han producido varias intrusiones en islas y peñones de soberanía española, que no han sido masivos pero sí significativos" y advierte de que "se esperan más intrusiones a muy corto plazo, especialmente en Chafarinas".

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El CIFAS apunta que las informaciones acerca de la actitud de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes ante los intentos de acceso a España "son contradictorios". "En Melilla se informa de una actitud activa marroquí en el mantenimiento de la seguridad; en Ceuta de pasividad ante la avalancha, lo que permite la transgresión de la frontera tanto por mar como por tierra", indica. Además, menciona que la Embajada marroquí en España "defiende la total colaboración con el Gobierno".

En cualquier caso, la Inteligencia militar vincula los intentos de acceso con la sentencia del Tribunal Supremo del 29 de junio, publicada el 8 de julio, en la que se establecía que los accesos a nado a territorio nacional no eran susceptibles de generar rechazos en frontera. "Esto supone, en la práctica, una decisiva limitación de acción a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas", avisa.

Y recuerda que el incremento de intentos de accesos a Ceuta coincide con la celebración de la Fiesta del Trono, lo que provocó un desplazamiento del dispositivo de seguridad marroquí a esas ciudades en detrimento de las proximidades de Ceuta.

En este apartado, el CIFAS también alude al viaje que el presidente, Pedro Sánchez, realizó a Argelia el 20 de julio, pero señala que, "aparentemente, esa visita no había tenido una recepción negativa en Marruecos".

"CASI SEGURO" EL DESPLIEGUE DE LAS FAS Y QUE HABRÍA INCIDENTES

A partir de ahí, valora que "es muy probable" que las autoridades marroquíes no estén favoreciendo activamente la oleada migratoria", pero "hayan actuado hasta ahora de forma negligente y pasiva". El CIFAS ve "probable" que las fuerzas marroquíes incrementen su implicación a partir del 1 de agosto, una vez que finalice la Festividad del Trono.

No obstante, también avisa de que Marruecos podría "intentar explotar" la situación generada en Ceuta "en beneficio de sus intereses estratégicos".

Tampoco "puede descartar" que "exista un cierto nivel de descontento en el Majzén --entorno del rey de Marruecos, Mohamed VI-- relacionado con la visita del presidente del Gobierno a Argelia".

El CIFAS creía ese día 30 que era "casi seguro" que el deterioro de la situación en la ciudad autónoma "requeriría la activación de las Fuerzas Armadas a muy corto plazo" y también veía "probable" que se generaran incidentes de seguridad pública en Ceuta.

Entre los documentos desclasificados y hechos públicos por el Gobierno, figura una comunicación del Regimiento de Guerra Electrónica Nº32 del Ejército de Tierra, con base en Sevilla, enviada a las 10.06 del día de autos que valora como "muy probable" que durante esa jornada "se intente una entrada masiva de migración irregular, aprovechando la festividad del Día del Trono en Marruecos".

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EuropaPress

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