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La campeona olímpica Sandra Sánchez vuelve a la competición con "todas" las expectativas

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Talavera de la Reina (Toledo), 9 sep (EFE).- La campeona olímpica y bicampeona mundial de kárate Sandra Sánchez anunció este miércoles que volverá a competir en mayo de 2027, en los Juegos Mundiales Máster que se celebrarán en Japón, y subrayó que tiene “todas las expectativas del mundo” con vistas a esta cita.

Lo dijo a los periodistas durante la inauguración de una placa de cerámica en Talavera de la Reina (Toledo), su localidad natal, como reconocimiento a su trayectoria deportiva y humana.

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Sánchez confesó que el debut competitivo la está despertando de nuevo “todas las emociones, ilusiones y nervios” que tiene al salir al tatami, y subrayó que su nueva aventura competitiva forma parte de su objetivo de “compartir con la gente” el kárate, una disciplina deportiva que ella entiende como una forma de vida.

La deportista talaverana volverá a la competición en mayo de 2027 en Japón tras haber sido invitada a participar en los Juegos Mundiales Máster.

La karateca recordó que esta invitación viene gracias a una reflexión que hizo en redes sociales sobre la importancia del deporte máster, una categoría que agrupa a personas, generalmente, de más de 35 años.

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Sánchez expuso la importancia de poner en valor esta categoría en las competiciones, ya que arrastra un turismo deportivo y familiar, con deportistas muy bien preparados, y ha pedido a la federación mundial de kárate que impulse la categoría máster.

El mural como homenaje a Sandra Sánchez, de 2,5 metros de largo y 1,25 metros de alto, está situado en el polideportivo municipal Sandra Sánchez-Primero de Mayo y lo ha realizado el ceramista Nicolás Varas. EFE

agd/lsy/cmm

(foto) (vídeo)

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