Espana agencias

Javier Guillén: "Enric Mas no tiene La Vuelta ganada"

Guardar

Sevilla, 9 sep (EFE).- Javier Guillén, director general de La Vuelta, aseguró que esta edición de la ronda española "va bien" y que en este 2026 querían "una Vuelta tranquila", tras los incidentes registrados el año pasado, y advirtió de que, "sin Pogacar", la lucha por la general "se ha abierto muchísimo", si bien Enric Mas, el actual líder, "no la tiene ganada".

Con motivo de la decimoséptima etapa Dos Hermanas-Sevilla, Guillén afirmó este miércoles en un encuentro organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva sevillana que tiene "la sensación" de que el esloveno Tadej Pogacar, quien se retiró en la octava etapa tras una caída, "volverá a la Vuelta" para intentar sumarla a su palmarés, ya que es una prueba que "le falta para estar en el club de las tres grandes".

PUBLICIDAD

"Muy contento de estar en Andalucía", el máximo mandatario de La Vuelta destacó la colaboración extraordinaria con el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla, y explicó que en esta edición "ha habido dos carreras" distintas, "antes y después de la caída" y retirada del astro esloveno.

A pesar de que "sin Pogacar las audiencias" televisivas "no han bajado", Guillén admitió que "con él" en liza "la carrera estaría decidida" y explicó que "personalmente" cree "que su caída es mala", si bien consideró que, después de que haya "renovado" con su actual equipo, el UAE, "todo hace pensar que volverá" a disputarla en años venideros.

PUBLICIDAD

El dirigente detalló los "muchos medios para combatir las altas temperaturas" que pone la organización, pero recordó que "el ciclismo tiene una tradición y una historia", y puso el ejemplo de la carrera más importante del mundo, el Tour de Francia, que "perdería mucho si lo sacan del mes de julio".

Javier Guillén tiene ya "en mente el recorrido de la próxima Vuelta", que "empezará el 4 de septiembre" en Padrón (La Coruña) y que prevé que "explore otros territorios", como un posible "final de etapa en el observatorio de El Veleta" (Granada), que sería "el final de etapa más alto de Europa".

En el acto, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), declaró que "una etapa de La Vuelta consolida" a su ciudad "en la organización de grandes eventos deportivos" y resaltó el "impacto económico de más de 2 millones de euros" previsto, tras una inversión de "alrededor de 250.000 euros". "Ninguna ciudad española tiene el nivel de eventos que tiene Sevilla", aseveró.

Por otro lado, el alcalde de la capital andaluza también se refirió a lo "mucho que tiene que cambiar" el estadio de "La Cartuja de cara al Mundial" de 2030 debido a la necesidad de "introducir las mejoras pedidas por la FIFA" en su última visita, para lo que ya "se trabaja en la mejora de las instalaciones deportiva de la ciudad", aunque admitió "mucho atraso" en este aspecto. EFE

lhg/cc/jl

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desclasificación de los informes de Ceuta, en directo: el Gobierno publica 40 documentos policiales y de inteligencia sobre la entrada masiva

La publicación de estos documentos, elaborados desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto, tiene como fin, en palabras de Pedro Sánchez, que “los españoles puedan saber exactamente qué es lo que sucedió” el 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma

Desclasificación de los informes de Ceuta, en directo: el Gobierno publica 40 documentos policiales y de inteligencia sobre la entrada masiva

Conchita Pérez, perito en poligrafía: “El peor enemigo de un culpable no es la presión, es tu silencio”

La especialista explica una sencilla estrategia para detectar posibles contradicciones cuando una persona responde a una pregunta incómoda

Conchita Pérez, perito en poligrafía: “El peor enemigo de un culpable no es la presión, es tu silencio”

La Policía Nacional pasó de “incidencia relativa” a alertar de “riesgo muy alto” los cruces de migrantes a nado en Ceuta en un día

Un giro que figura en varios de los informes desclasificados este miércoles por el Gobierno de España sobre qué ocurrió tanto antes como durante el asalto masivo

La Policía Nacional pasó de “incidencia relativa” a alertar de “riesgo muy alto” los cruces de migrantes a nado en Ceuta en un día

La nueva vida de Daniella Bustamante como estudiante de Marketing y Relaciones Públicas: “Mi universidad está muy lejos y tengo que ir en transporte público”

La joven ‘influencer’, hija de David Bustamante y Paula Echevarría, ha compartido en sus redes sociales su nueva rutina como universitaria

La nueva vida de Daniella Bustamante como estudiante de Marketing y Relaciones Públicas: “Mi universidad está muy lejos y tengo que ir en transporte público”

Las conversaciones de WhatsApp entre el CNI con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil los días previos a la entrada masiva de migrantes a Ceuta

“Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana”, informaba el CNI a la Guardia Civil un día antes de la entrada masiva

Las conversaciones de WhatsApp entre el CNI con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil los días previos a la entrada masiva de migrantes a Ceuta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desclasificación de los informes de Ceuta, en directo: el Gobierno publica 40 documentos policiales y de inteligencia sobre la entrada masiva

Desclasificación de los informes de Ceuta, en directo: el Gobierno publica 40 documentos policiales y de inteligencia sobre la entrada masiva

Las conversaciones de WhatsApp entre el CNI con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil los días previos a la entrada masiva de migrantes a Ceuta

Desclasificación de los informes de Ceuta | El PP culpa a Sánchez y a Marlaska de la “invasión” de migrantes: “Estamos ante el episodio más grave de la democracia”

El CNI advirtió a Delegación de Gobierno, Guardia Civil y Marruecos del llamamiento por redes “para asalto por valla y mar” en Ceuta: “Son 180.000 seguidores. Para que te hagas a la idea del alcance”

Desclasificación de los informes de Ceuta: las Fuerzas Armadas avisaron al Gobierno el 30 de julio de una probable actuación “negligente” y “pasiva” de Marruecos

ECONOMÍA

Hasta 3.500 Є por hectárea: así serán las ayudas del Gobierno a los agricultores afectados por los incendios

Hasta 3.500 Є por hectárea: así serán las ayudas del Gobierno a los agricultores afectados por los incendios

El ministro de Trabajo francés viene a España a aprender cómo trabajar con 40 grados: “Francia se está convirtiendo en España”, asegura

Cuánto subirán las pensiones en 2027 tras dispararse la inflación

Los precios en España se disparan: gasolina, gasóleo y luz suben con fuerza mientras los salarios quedan por debajo del IPC

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

DEPORTES

FC Barcelona - Feyenoord, en directo: minuto a minuto del partido de Champions League, goles y última hora

FC Barcelona - Feyenoord, en directo: minuto a minuto del partido de Champions League, goles y última hora

El presidente de Ifema, sobre las quejas por el ruido de la F1 en Madrid: “Pedimos disculpas, pero son 13 horas al año”

La Monumental, la curva que Madrid se ha inventado para entrar en el mapa de la F1: “Habrá que ver si es un ‘car killer’″

A qué hora y dónde ver el partido entre el FC Barcelona y el Feyenoord de la Champions League

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón