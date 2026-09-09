Espana agencias

Impiden que 71 migrantes ocultos en camiones de feria lleguen a la Península desde Melilla

Guardar

Melilla, 9 sep (EFE).- La Policía Nacional y la Guardia Civil han impedido que 71 migrantes accedan de forma irregular a la Península viajando desde Melilla como polizones ocultos en atracciones y camiones de feria, aprovechando el regreso de los feriantes tras finalizar las fiestas patronales en la ciudad autónoma.

Este es el resultado final tras tres días de la operación Feriante, según los datos que han facilitado fuentes de la Delegación del Gobierno y del instituto armado, y es una de las cifras más elevadas de los últimos años, superando en más del doble los 31 migrantes localizados en 2025, que fue el resultado más alto en años.

PUBLICIDAD

Fuentes policiales consultadas por EFE asocian el repunte del dispositivo de este año a la mayor presión migratoria que sufre Melilla desde finales de julio, que ha elevado la cifra de menores extranjeros no acompañados en la ciudad, superando con creces la capacidad máxima de los centros de acogida.

El grueso de los migrantes han sido rescatados por la Guardia Civil en el puerto comercial, 55 en total, que se suman a los 16 localizados por la Policía Nacional en un primer filtro en el recinto ferial y durante el recorrido de los camiones hacia la estación marítima.

PUBLICIDAD

Según ha informado en una nota la Guardia Civil, los 55 migrantes que ha hallado durante el retorno de las atracciones y vehículos estaban ocultos en el interior de los huecos de las distintas atracciones que pretendían embarcar con destino a la península.

El lunes, primer día de dispositivo, fue el de mayor incidencia con 25 migrantes localizados ocultas en las atracciones y vehículos que pretendían embarcar rumbo a Málaga.

El dispositivo de control y seguridad llevado a cabo por la Guardia Civil de Melilla ha velado por la seguridad e integridad física de estas personas que iban ocultas en los huecos de las atracciones o intentaban acceder de manera irregular, con el consiguiente riesgo para su vida, procediendo a su rescate.

La operación Feriante ha supuesto un despliegue por tierra, mar y aire de unidades especializadas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la localización de personas, pero también de explosivos y estupefacientes. EFE

pst-mrg/vg/ram

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ester Expósito vuelve al género juvenil con un ‘thriller’ romántico de “perspectiva más moderna”: “Hablemos de la presión estética, pero dejemos de analizar constantemente a las mujeres”

La actriz que saltó a la fama con ‘Élite’ hace casi una década y Hugo Diego García conversan con ‘Infobae’ sobre ‘Enfrentados: Marfil’, disponible en Prime Video desde este 9 de septiembre

Ester Expósito vuelve al género juvenil con un ‘thriller’ romántico de “perspectiva más moderna”: “Hablemos de la presión estética, pero dejemos de analizar constantemente a las mujeres”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3

La princesa Amalia de Holanda acompaña a sus padres en el cortejo fúnebre de Harald V de Noruega: velo de rejilla y guantes

La heredera al trono de Países Bajos ha acompañado a sus padres al último adiós del monarca noruego

La princesa Amalia de Holanda acompaña a sus padres en el cortejo fúnebre de Harald V de Noruega: velo de rejilla y guantes

Mientras el lince ibérico se recupera, otro felino en España se enfrenta a la amenaza de la extinción: el gato montés sufre un serio declive

Se cree que en nuestro país podría haber desaparecido ya en Huelva, Cádiz y la mayor parte de Sevilla, mientras que en Portugal deben quedar menos de 100 ejemplares

Mientras el lince ibérico se recupera, otro felino en España se enfrenta a la amenaza de la extinción: el gato montés sufre un serio declive

Este es el precio de la luz en España para este 10 de septiembre

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Este es el precio de la luz en España para este 10 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Antonio Narváez, el juez del Supremo que pilota el caso de la ‘ley de nietos’: el número uno de su promoción que eligió ser fiscal y acabó en la cúpula de la Justicia

Antonio Narváez, el juez del Supremo que pilota el caso de la ‘ley de nietos’: el número uno de su promoción que eligió ser fiscal y acabó en la cúpula de la Justicia

Un juez anula una multa de 200 euros por pisar una línea continua al considerar que el sistema de cámaras de la DGT no aportaba prueba suficiente

Desclasificación de los informes de Ceuta, en directo: el Gobierno publica 40 documentos policiales y de inteligencia sobre la entrada masiva

España expulsará a Marruecos a un migrante del CETI de Ceuta que promete que lo volverá a intentar: necesita trabajo para mantener a su familia

Qué es la ‘ley de nietos’ y qué es el CERA: dos términos clave para entender el fallo del Supremo sobre el voto exterior

ECONOMÍA

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

Ignacio de la Calzada, abogado: “No te pueden despedir en el periodo de prueba sin dar explicaciones. La empresa tiene que justificarlo”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Inditex suma un beneficio récord de 2.980 millones en su primer semestre y acelera las ventas un 9% en el arranque del otoño

El BCE encara otra subida de tipos de interés y pone contra las cuerdas a los hipotecados, que ven cómo el euríbor ya supera el 3,1%

DEPORTES

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón

Así te hemos contado el Real Madrid - Inter de Milán: Los blancos acaban sufriendo pero ganan en su estreno en Champions con los goles de Mbappé y Valverde

Carlos Sainz advierte sobre el Gran Premio de España de Fórmula 1: “No es un circuito normal”

El fútbol habla español: cinco equipos en la Champions League, cuatro entrenadores de élite y un Balón de Oro con sabor a LaLiga

El fútbol femenino español vuelve a ser protagonista en el Balón de Oro, pero sin Aitana Bonmatí: seis deportistas españolas se cuelan en la lista de nominadas