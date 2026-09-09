Impiden que 71 migrantes ocultos en camiones de feria lleguen a la Península desde Melilla

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Melilla, 9 sep (EFE).- La Policía Nacional y la Guardia Civil han impedido que 71 migrantes accedan de forma irregular a la Península viajando desde Melilla como polizones ocultos en atracciones y camiones de feria, aprovechando el regreso de los feriantes tras finalizar las fiestas patronales en la ciudad autónoma.

Este es el resultado final tras tres días de la operación Feriante, según los datos que han facilitado fuentes de la Delegación del Gobierno y del instituto armado, y es una de las cifras más elevadas de los últimos años, superando en más del doble los 31 migrantes localizados en 2025, que fue el resultado más alto en años.

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Fuentes policiales consultadas por EFE asocian el repunte del dispositivo de este año a la mayor presión migratoria que sufre Melilla desde finales de julio, que ha elevado la cifra de menores extranjeros no acompañados en la ciudad, superando con creces la capacidad máxima de los centros de acogida.

El grueso de los migrantes han sido rescatados por la Guardia Civil en el puerto comercial, 55 en total, que se suman a los 16 localizados por la Policía Nacional en un primer filtro en el recinto ferial y durante el recorrido de los camiones hacia la estación marítima.

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Según ha informado en una nota la Guardia Civil, los 55 migrantes que ha hallado durante el retorno de las atracciones y vehículos estaban ocultos en el interior de los huecos de las distintas atracciones que pretendían embarcar con destino a la península.

El lunes, primer día de dispositivo, fue el de mayor incidencia con 25 migrantes localizados ocultas en las atracciones y vehículos que pretendían embarcar rumbo a Málaga.

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El dispositivo de control y seguridad llevado a cabo por la Guardia Civil de Melilla ha velado por la seguridad e integridad física de estas personas que iban ocultas en los huecos de las atracciones o intentaban acceder de manera irregular, con el consiguiente riesgo para su vida, procediendo a su rescate.

La operación Feriante ha supuesto un despliegue por tierra, mar y aire de unidades especializadas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la localización de personas, pero también de explosivos y estupefacientes. EFE

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(Foto) (Vídeo)