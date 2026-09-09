Fàbregas, antes de su estreno en 'Champions': "Mañana es un partido como los demás"

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Roma, 9 sep (EFE).- Cesc Fàbregas, entrenador del Como, pidió este miércoles a sus jugadores que afronten el histórico debut del club en la Liga de Campeones ante el Leipzig como "un partido más", aunque reconoció las emociones que genera el estreno europeo del equipo italiano.

"Mañana es un partido como los demás, tenemos que intentar ganar. Entiendo las emociones de la ciudad y del club, pero tenemos que jugar bien y entender que es un partido de fútbol", afirmó Fàbregas en la rueda de prensa previa al encuentro, que se disputa este jueves en la ciudad italiana de Como.

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El técnico español elogió al entrenador del Leipzig, el argentino Martín Demichelis, al que se enfrentó durante su etapa como jugador.

"He jugado contra él, sobre todo cuando estaba en el City. Es una gran persona, un gran entrenador. Lo ha hecho bien en Argentina y en España. Me gusta, veo un equipo con una idea de juego clara, movimientos específicos, un equipo bonito de ver y de analizar. Muchos cumplidos para él, será un gran test para nosotros", señaló.

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Fàbregas aseguró elegirá al once que más le ayude "a alcanzar el objetivo, que es la victoria". "Me conocéis desde hace dos años y medio, a mí no me importa la experiencia", subrayó.

"Espero que el equipo piense que es un partido de fútbol como los demás y que las emociones sean solo las de hoy. El objetivo es pensar en hoy, no en mañana", insistió.

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"La Serie A te da más a lo largo de una temporada, pero mañana llega aquí el Leipzig, que es muy fuerte y está acostumbrado a estos contextos. Tenemos que tener personalidad", añadió.

Fàbregas recordó que la Liga de Campeones es el único gran trofeo que no conquistó y destacó la importancia de los pequeños detalles en este tipo de partidos: "Ayer podíamos haber visto al Real Madrid ganar 7-5 o al Inter 4-6. La diferencia la marcan los detalles". EFE

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