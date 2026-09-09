Enric Mas: "No tengo miedo a la crono, el objetivo es conservar la roja"

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Sevilla, 9 sep (EFE).- Enric Mas (Movistar), líder de la Vuelta, aseguró que no tiene miedo a la contrarreloj de este jueves en Jerez y subrayó que "el objetivo es conservar el maillot rojo" centrándose en su propio trabajo, sin pensar en los rivales.

"Estoy bien, creo que hemos hecho un trabajo perfecto. Hay que pensar en el día de mañana, luego en el siguiente y luego en el otro. Estoy confiado. La contrarreloj es bastante llana y no tiene muchas curvas. Hay que centrarse en la potencia, en la posición y nada más. Un buen resultado sería conservar la Roja. No tengo miedo a la crono", señaló Mas en la línea de meta de Sevilla.

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Confiado y motivado, Mas considera que ante la crono de este jueves no tendrá una importancia relevante el hecho de partir con la prenda roja oficial del líder que marca la organización, y no con el maillot del mismo color del equipo.

"No tengo que pensar en eso, debo centrarme en mí mismo, en hacerlo lo mejor posible. Saldremos con el material oficial, no es el del equipo, pero no debe preocuparnos", explicó.

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Mas comentó que "antes de la contrarreloj iré a recorrer el circuito y luego a descansar lo más posible para afrontar la prueba".

En 2014 Movistar ganó una crono por equipo en Jerez, "un dato bonito" para Mas, pero recordó que esta vez se trata de "una contrarreloj individual".

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"Tenemos a un especialista (Iván Romo), así que nosotros haremos nuestra crono. Yo saldré el último, pero no puedo controlar lo que hacen los demás, controlaré lo mio y poco más", concluyó. EFE