El Senado reprueba al Gobierno por la crisis migratoria en Ceuta y señala a cinco ministros

21/04/2026 El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, interviene durante la sesión de control al Gobierno, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). Durante la sesión parlamentaria, el Grupo Popular centra su ofensiva en la supuesta corrupción del Ejecutivo y la "persecución fiscal" a autónomos, mientras que otros grupos de la cámara interpelan al Gobierno por la regulación migratoria extraordinaria, la gestión de los efectos de la dana y las inversiones en infraestructuras regionales. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press

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El PP ha sacado adelante este miércoles en el Senado una moción que reprueba al Gobierno por su respuesta a la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio y ha señalado las actuaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles; la de Sanidad, Mónica García, y la de Igualdad, Ana Redondo.

La iniciativa de los 'populares' ha contado con el apoyo de UPN y Junts, mientras que PSOE, ERC, EH Bildu y BNG han votado en contra. Por su parte, Vox, PNV y Coalición Canaria, entre otros, se han abstenido.

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Además, UPN ha incorporado una enmienda de adición para "lamentar la muerte de más de un centenar de personas durante el asalto y reconocer la labor de las autoridades ceutíes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios de emergencia, profesionales, servicios públicos y entidades sociales".

Durante la defensa de la moción, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha acusado al Ejecutivo de no prevenir un asalto que, según ha sostenido, había sido advertido por los servicios de seguridad e inteligencia y de no haber adoptado medidas suficientes para reforzar la frontera. "En Ceuta no falló el Estado. Falló el Gobierno", ha sentenciado.

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García ha cuestionado además las distintas versiones ofrecidas por los miembros del Ejecutivo sobre las alertas previas, el papel de Marruecos y ha acusado al Gobierno de ocultar información sobre lo ocurrido. "Un Gobierno que miente siempre. Con datos, sin datos y contra los datos", ha denunciado.

En este sentido, ha criticado que el Ejecutivo atribuyera el origen de la crisis a Rusia, Israel o la "internacional ultraderechista", mientras ha defendido que los informes conocidos posteriormente apuntarían a Marruecos. "Es que ni las mentiras les salen bien", ha afirmado.

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EL PP CARGA CONTRA LOS MINISTROS

La portavoz 'popular' ha dirigido buena parte de su intervención contra el ministro del Interior al que ha denominado "el mayor reprobado del Reino de España" y ha reprochado no haber dispuesto, a su juicio, los efectivos necesarios para proteger la frontera.

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García ha cuestionado que el ministro no compareciera en el Senado durante el mes de agosto y ha contrapuesto el dispositivo desplegado con motivo del eclipse con los medios destinados a Ceuta. "Para el eclipse hubo dispositivo. Para Ceuta, no", ha afirmado.

Respecto al ministro de Exteriores le ha reprochado la falta de explicaciones sobre el papel de Marruecos y ha acusado al Gobierno de priorizar su relación con Rabat frente a la defensa de Ceuta. "El 30 de julio tuvieron que elegir: Ceuta o Marruecos. Eligieron Marruecos", ha sostenido.

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También ha cargado contra la ministra de Sanidad, a quien ha acusado de "desprecio" a los sanitarios de la ciudad autónoma y de negar la gravedad de los problemas que afrontaban los servicios públicos de la ciudad.

Sobre la ministra de Igualdad, la 'popular' ha criticado que tardara seis semanas en visitar Ceuta y ha censurado que lo hiciera, según sus palabras, "a escondidas" y sin pronunciarse sobre las mujeres y niñas que habían denunciado agresiones sexuales.

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Por último, aunque la moción identifica expresamente a cuatro ministros como especialmente merecedores de reprobación, García también ha dirigido sus críticas contra la titular de Defensa, Margarita Robles, por su gestión de la información de los servicios de inteligencia y por no permitir, según ha afirmado, la comparecencia de la directora del CNI ante la Comisión de Secretos Oficiales.

La portavoz del PP ha extendido sus reproches a los ministros que no comparecieron ante el Senado durante el mes de agosto pese a las solicitudes de la Cámara y ha concluido reclamando el retorno de las personas que permanecen ilegalmente en Ceuta. "Quien no da la cara por Ceuta no da la cara por España", ha zanjado.

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UPN Y JUNTS RESPALDAN LA MOCIÓN

Por su parte, UPN ha respaldado la iniciativa y ha calificado la situación que vive Ceuta desde hace más de 40 días de "indignante y vergonzosa", denunciando que los ceutíes se encuentran "asustados" y que se han producido agresiones sexuales a menores.

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Asimismo, la formación navarra ha defendido su enmienda de adición para reconocer a las autoridades ceutíes y a los distintos servicios públicos que actuaron durante la crisis y "lamentar" las más de cien muertes registradas durante el intento de entrada en la ciudad.

En cuanto a Junts, su portavoz ha respaldado finalmente la iniciativa, aunque durante su intervención ha defendido que el origen de una persona no puede ser una "condena" y ha reconocido que existe preocupación por la "delincuencia" y el "incivismo".

Por su parte, Vox, que finalmente se ha abstenido en la votación, ha acusado al Gobierno de ser "colaboracionista con el invasor" y ha sostenido que resulta "imposible" que el Ejecutivo no conociera lo que iba a suceder con los servicios de información de los que dispone. Además, ha acusado al Gobierno de haber ocultado información a los jueces.

La formación de Abascal ha denunciado las consecuencias de la crisis para los ciudadanos de Ceuta, incluidas las restricciones a su libertad de movimiento y las agresiones sexuales a menores, y ha cuestionado la relación del Ejecutivo con Marruecos. "Ustedes son un Gobierno colaboracionista con el invasor y hay que decirlo a todas horas", ha afirmado Vox.

Asimismo, el PNV también se ha abstenido y ha coincidido con el PP en criticar la gestión del Gobierno, al que ha acusado de llegar tarde, no dimensionar la gravedad de la situación y "falta de transparencia". Asimismo, ha cuestionado el papel de Marruecos, además de reclamar una mayor implicación de la Unión Europea ante una crisis que afecta a una frontera.

EL PSOE ACUSA AL PP DE BUSCAR RÉDITO POLÍTICO

Frente a ello, el PSOE ha acusado al PP y a Vox de utilizar la crisis para "desgastar" al Gobierno en lugar de contribuir a resolverla.

Los socialistas han defendido que una situación de esta magnitud requiere la "colaboración" de todas las administraciones y han reclamado a las comunidades autónomas que acojan "provisionalmente" a las personas que permanecen en Ceuta mientras se tramitan las devoluciones.

En este sentido, han acusado al PP de pasar de calificar inicialmente lo ocurrido como una "crisis migratoria" o una "avalancha" a hablar de "invasión" y han reprochado a los 'populares' que conviertan la situación en un instrumento de confrontación política.

No obstante, el PSOE ha reconocido la gravedad de la crisis y que el Gobierno ha cometido errores, pero ha rechazado que el Ejecutivo conociera el asalto y no hiciera nada, calificando esta acusación de "mentira".

Asimismo, ha defendido que el Gobierno está actuando con "responsabilidad", "humanidad" y respeto a los derechos humanos y ha asegurado que continúa investigando quién "coordinó, desinformó y movilizó a miles de personas" para desbordar la frontera.

EH BILDU Y ERC RECHAZAN EL ENFOQUE DEL PP

Por su parte, EH Bildu y ERC también han rechazado la propuesta de los 'populares'.

EH Bildu ha acusado a los 'populares' de alimentar la "crispación y el odio" con fines electorales y ha reclamado actuar sobre las causas de la crisis, entre ellas las desigualdades existentes a ambos lados de la frontera.

Por último, ERC ha reprochado tanto al Gobierno por no haber dimensionado correctamente la crisis, como al PP por intentar obtener "rédito partidista" y de contribuir a la "deshumanización" de las personas migrantes mediante el uso del término "invasión".