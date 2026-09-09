El PP dice que los informes revelan "una mentira de Estado" de Sánchez con una "dejación de funciones dolosa" en Ceuta

09/09/2026 La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a la primera sesión de control tras el inicio de curso, coincidiendo con la desclasificación de unos 40 documentos, fechados desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto, relacionados con la crisis en Ceuta derivada por la entrada masiva de unos 80.000 migrantes desde la frontera con Marruecos. Saiz avanzó que se publicarían más informes relevantes si hubiera porque desde el Ejecutivo no tienen "nada que esconder". POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este miércoles que los informes que se han desclasificado sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta revelan "una mentira de Estado" del Gobierno de Pedro Sánchez, quien, a su juicio, hizo una "dejación de funciones manifiesta y dolosa" porque contaba con "avisos" de lo que podía suceder.

"Es evidente que el Gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta y dolosa. Tenían la información. Son responsables directos de la invasión en Ceuta. Y, por supuesto, de los fallecidos", ha denunciado Muñoz en una rueda de prensa en el Congreso.

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Tras conocer esos documentos, la dirigente del PP ha denunciado la "frialdad" con la que el presidente del Gobierno se ha presentado en el Congreso a decir que su Ejecutivo "no tenía información", una actitud que, a su juicio, evidencia una "falta de escrúpulos" y de "empatía absoluta".

"¿Para quién trabaja y a quién protege?", ha preguntado Muñoz, que ha afirmado que cuando Pedro Sánchez "se ha visto acorralado, ha atacado al CNI" diciendo que los servicios de inteligencia "tienen que actualizarse". Además, ha recalcado que "si esto era lo que pretendían para salir indemnes", "cómo será lo que no han desclasificado".

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