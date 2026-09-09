El juez acuerda tomar declaraciones a testigos e informes técnicos por el fuego de Ávila

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Ávila, 9 sep (EFE).- El juez que instruye el caso del incendio forestal de Burgohondo (Ávila) ha acordado, a petición de la fiscalía, tomar declaraciones a varios testigos, así como solicitar informes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), de la Guardia Civil, y a la Junta de Castilla y León.

Así lo ha confirmado a EFE la fiscal delegada de Medioambiente de Ávila, Carmen Barberán, una semana después de que la Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Ávila incoara diligencias previas para investigar este fuego por los indicios de que se hayan podido cometer delitos de incendio forestal y contra el medioambiente.

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Por ello, el tribunal abulense ha decidido abrir esta investigación, una vez examinado el atestado inicial elaborado por el Seprona y después de haber recibido medio centenar de denuncias presentadas por personas perjudicadas por el incendio, con casi 34.000 hectáreas quemadas.

Sin descartar que pueda haber más denuncias, Barberán ha señalado que este proceso se encuentra en la fase "inicial", al tiempo que ha defendido la necesidad de actuar "con calma", pero "sin retrasos injustificados", para conseguir "un buen fin".

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En este contexto, ha informado de que solicitó la toma de declaración de varios testigos, que "no son los directos" del origen del fuego, ya que no los hubo el pasado 22 de julio, así como varios informes por parte de los responsables del Servicio de Protección de la Naturaleza y de la Junta.

El juez instructor del caso ha acordado ambas medidas, de manera que la Administración autonómica aportará aspectos como la relación de municipios afectados, así como de los que fueron evacuados y confinados, entre otras cuestiones que ha puesto como ejemplo la fiscal.

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Por su parte, el Seprona, cuya labor ha resaltado Barberán, deberá aportar los informes realizados a raíz del incendio.

Una vez conocido el resultado de estas primeras diligencias, la fiscal delegada de Medioambiente en Ávila no descarta la posibilidad de que se puedan solicitar "diligencias complementarias", dentro de un proceso muy amplio.

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Respecto a la situación del supuesto responsable del incendio, detenido al día siguiente de originarse el fuego como supuesto autor de un delito de "imprudencia grave", Barberán ha confirmado que continúa en libertad y que durante el mes de noviembre está previsto que vuelva a declarar ante el juez.

También ha explicado que el hecho de que el incendio no se haya dado por extinguido oficialmente un mes y medio después de su inicio no condiciona la parte penal de un proceso que será largo y en el que habrá que cuantificar grandes pérdidas, cuyo alcance se desconocen hasta la fecha. EFE

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