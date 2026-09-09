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El incendio de Niebla (Huelva) es ya el de mayor superficie quemada en España

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Madrid, 9 sep (EFE).- El incendio de Niebla (Huelva) declarado el pasado 6 de agosto es ya el de mayor terreno quemado en la historia de España, con una superficie afectada estimada en 33.943 hectáreas, por encima ya del de Burgohondo (Ávila), según ha confirmado este miércoles la vicepresidenta del Gobierno, Sara Aagesen.

En una comparecencia hoy a petición propia en el Congreso de los Diputados, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha hecho un balance de la situación de los incendios en este país y ha indicado que, en lo que va de año y hasta el día 8, la superficie quemada a nivel nacional abarca 266.420 hectáreas, 70.000 menos que durante el mismo periodo en 2025.

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Por comunidades autónomas, Aagesen ha precisado que el mayor terreno quemado se localiza en Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y la Comunidad de Madrid y que "en conjunto estas cinco comunidades autónomas concentran el 80 % de la superficie afectada este año" por el fuego.

Al incendio de Niebla (Huelva), con 39.821 hectáreas calcinadas, le sigue ahora Burgohondo (Ávila), con 33.943 hectáreas y La Mierla (Guadalajara), con 32.000 hectáreas, según los datos provisionales.

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En cuanto al total de hectáreas destruidas a nivel nacional -266.420- "son 70.0000 hectáreas menos que en la misma fecha de 2025, un 20 por ciento menos, pero es una cifra muy, muy elevada, que triplica el promedio anual de la superficie quemada en la única década".

Ha enfatizado que "los grandes incendios forestales que han ocurrido en lo que va de año solo se pueden explicar en un contexto de cambio climático (...) y que cada vez son más complejos". En lo que va de 2026, se han registrado a nivel nacional 44, "más del doble del promedio anual de la década", ha agregado.

Aagesen también ha anunciado una nueva herramienta interactiva para consultar a diario la situación de los incendios en España.

"En coherencia de la línea de transparencia que hemos seguido en el ministerio en cuanto a medios desplegados (...) hoy les anuncio que vamos a poner a disposición una nueva herramienta de análisis de todos los datos recopilados referente a los incendios en esta campaña y en campañas anteriores", ha dicho.

Ese informe interactivo aporta información sobre el número de siniestros, la superficie forestal afectada y los grandes incendios forestales (GIF), y permite consultar su distribución territorial y temporal, según ha explicado en un comunicado el citado ministerio.

Los datos que suministra ese instrumento se actualizan diariamente y se elaboran a partir de la información proporcionada por las comunidades autónomas y de las estimaciones del European Forest Fire information System (EFFIS) cuando aún no se dispone de información autónoma.

El Miteco también ha anunciado hoy una partida de ayudas por 20 millones de euros destinada a que los pequeños municipios mejoren su preparación y su respuesta frente a emergencias provocadas por los incendios forestales.

"Hemos abierto el proceso para ayudar a los pequeños municipios a elaborar, actualizar o implementar sus planes de actuación municipal contra incendios forestales", ha afirmado Aagesen.

El proceso consistirá en "la elaboración de planes, pero también de actuaciones concretas, como la apertura y mantenimiento de vías de acceso y evacuación en las zonas forestales próximas a los pueblos, la creación y mantenimiento de puntos de agua e infraestructuras de apoyo a la extinción, o la señalización de rutas de evacuación”.

La ministra ha indicado que se abrirá mañana una consulta pública previa a la elaboración de la orden ministerial que establecerá las bases para la concesión de las subvenciones para reforzar la capacidad económica y técnica de esos municipios y mejorar su preparación y respuesta ante emergencias provocadas por el fuego. Las propuestas podrán hacerse hasta el 25 de septiembre. EFE

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