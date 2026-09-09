El Gobierno insiste en que el CNI no alertó de una "llegada masiva" a Ceuta

Madrid, 9 sep (EFE).- El Gobierno asegura que "las comunicaciones del CNI del 29 de julio nunca alertaron de una llegada masiva" de migrantes a Ceuta, sino que informaban de que estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook para entrar a la ciudad de forma irregular durante la semana de la Fiesta del Trono.
Fuentes del Ejecutivo han hecho esa precisión en una nota remitida a los medios poco después de publicar en su web varias decenas de documentos desclasificados relacionados con la entrada de decenas de miles de personas en Ceuta procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Qué significa que un coche enseñe un pañuelo blanco por la ventana
El Reglamento de Circulación contempla este gesto para alertar al resto de los conductores ante una situación excepcional
Desclasificación de los informes de Ceuta, en directo: La Moncloa niega que el CNI alertara de una llegada masiva
La publicación de estos documentos, elaborados desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto, tiene como fin, en palabras de Pedro Sánchez, que “los españoles puedan saber exactamente qué es lo que sucedió” el 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma
La receta de pollo con patatas y verduras al horno con la que triunfarás este otoño: una opción llena de color y con mucho sabor para sorprender a tus invitados
Una receta perfecta para ampliar tu repertorio gastronómico y sorprender a tus invitados
El refugio de Michelle Jenner en el campo a las afueras de Madrid: “Yo tengo mi huerto y allí estoy feliz”
La actriz se sienta esta noche en ‘La Revuelta’ con David Broncano para hablar de su última película
Los informes desclasificados sobre la entrada masiva en Ceuta corroboran la versión de Robles frente a la de Marlaska y la de Pedro Sánchez
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sí trasladó alertas concretas sobre el riesgo de una entrada masiva en la ciudad autónoma antes de que ocurriera
MÁS NOTICIAS