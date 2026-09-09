El Gobierno insiste en que el CNI no alertó de una "llegada masiva" a Ceuta

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Madrid, 9 sep (EFE).- El Gobierno asegura que "las comunicaciones del CNI del 29 de julio nunca alertaron de una llegada masiva" de migrantes a Ceuta, sino que informaban de que estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook para entrar a la ciudad de forma irregular durante la semana de la Fiesta del Trono.

Fuentes del Ejecutivo han hecho esa precisión en una nota remitida a los medios poco después de publicar en su web varias decenas de documentos desclasificados relacionados con la entrada de decenas de miles de personas en Ceuta procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio. EFE

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