El delantero Adrián Niño apunta a Balaídos tras superar una lesión muscular

Guardar

Málaga, 9 sep (EFE).- El delantero del Málaga Adrián Niño ha superado la lesión muscular por la que se ha perdido las cuatro primeras jornadas de LaLiga EA Sports y ya está plenamente integrado a los entrenamientos del equipo malagueño, por lo que tiene muchas opciones de regresar este domingo contra el Celta en el estadio de Balaídos.

Niño, segundo máximo goleador malaguista la pasada temporada con 12 tantos, tras su compañero Carlos Ruiz, 'Chupete', con 25, se lesionó en el minuto 12 del encuentro amistoso del torneo Costa del Sol contra el Fulham inglés (2-2) y por este motivo ha sido baja en los encuentros ligueros ante Atlético de Madrid (2-0), Deportivo (1-1), Real Madrid (4-0) y Levante (0-0).

PUBLICIDAD

El Málaga se ejercitó este miércoles en el anexo de La Rosaleda, donde la plantilla llevó a cabo ejercicios de activación física, rondos por grupos y labor técnico-táctica con balón en el resto de la sesión.

Fueron bajas por lesión los defensas Diego Murillo y Fernando Calero, además de los delanteros Julen Lobete, pendiente de pasar por el quirófano por la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, y Aaron Ochoa, intervenido el pasado lunes en el menisco de su rodilla derecha. EFE

PUBLICIDAD

jrl/cc/cmm